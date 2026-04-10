El Gobierno del Chaco continúa desplegando un operativo integral de asistencia en distintas localidades de El Impenetrable, afectadas por la crecida del río Bermejito, que generó anegamientos y complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

En este marco, personal de la División Patrulla Fluvial intervino en la localidad de Fuerte Esperanza, donde brindó asistencia directa a familias damnificadas. Además se realizó el traslado de insumos esenciales, como granos de maíz y alfalfa, hacia Comandancia Frías, con el objetivo de acompañar a los sectores más afectados. Para estas tareas también se utilizaron los móviles fluviales DJ-09 y PL-03, garantizando el acceso a zonas de difícil llegada y reafirmando la presencia del Estado en el territorio.

Entre las acciones que se llevan adelante en la zona, se destacan:

-Entrega de alimentos a familias afectadas.

-Provisión de forraje para animales.

-Atención veterinaria.

-Distribución de colchones, frazadas y elementos de primera necesidad.

TESTIMONIOS Y PRESENCIA EN TERRITORIO

Vecinos de la zona valoraron la intervención del estado provincial en medio de la emergencia. “Nos sentimos acompañados, es difícil la situación, pero confiamos en que llegarán las obras necesarias. Nos brindan asistencia para las familias y forrajes para nuestros animales”, expresó el poblador Velarmino Corbalán, quien además adelantó que colaborará en las tareas junto a las cuadrillas en territorio.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el trabajo continuará de manera sostenida, con monitoreo permanente de la situación y asistencia directa a cada comunidad afectada. “Estamos en territorio, coordinando acciones con distintas áreas de gobierno para acompañar a cada familia en este momento difícil”, señalaron desde el Operativo. Dicho operativo continúa activo en toda la región, con el objetivo de mitigar el impacto de las inundaciones y brindar respuestas concretas a las familias damnificadas.

Periodismo365