El posible retorno a la mesa de negociaciones por parte de EE.UU. e Irán hizo que la nueva alza del combustible se moderara.

Tras alcanzar los 103,87 dólares durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4,37% hasta 99,36 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2,60%, hasta 99,08 dólares.

Mayor impacto para Irán

"Como la mayoría de los buques ya están bloqueados, la medida afectará principalmente a las exportaciones de petróleo iraní, que en gran parte se habían mantenido" durante la guerra iniciada el 28 de febrero, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Paralelamente, la alianza de países exportadores de petróleo (OPEP) rebajó en 500.000 barriles su previsión de crecimiento de la demanda diaria de crudo en el segundo trimestre, justificándolo por la situación en Oriente Medio, según su informe mensual publicado el lunes (13.04.2026).

Durante la jornada, el presidente Donald Trump aseguró que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones después que las conversaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo el domingo de madrugada. Tras esa novedad, el mercado de petróleo moderó la fuerte subida con la que comenzó la jornada

Fuente y fotos: DW - EFE - AFP



