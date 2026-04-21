El Puerto Barranqueras concretó un nuevo envío de 56 toneladas de carbón vegetal con destino a Barcelona, España, en el marco de un trabajo articulado con la firma Gama Grupo Comercial.

La carga fue acondicionada y despachada conforme a los estándares internacionales requeridos, lo que garantiza su comercialización en el mercado europeo y refuerza las oportunidades para el desarrollo productivo local.

Este nuevo despacho ratifica el crecimiento sostenido de las exportaciones desde el Puerto Barranqueras, consolidando su rol como nodo estratégico para el comercio exterior de la región. Al respecto, la administradora del puerto, Alicia Azula, destacó: “Seguimos acompañando al sector privado en la generación de oportunidades que potencien nuestras exportaciones.

Por último, Azula remarcó el acompañamiento del Gobierno del Chaco, en el marco de estas actividades: “Agradecemos a las empresas que confían en nuestra terminal portuaria y al Gobernador Zdero por el constante acompañamiento, que nos permite continuar fortaleciendo el desarrollo logístico y productivo de la región”.

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