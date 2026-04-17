Los bancarios actualizaron los salarios por inflación, el inicial de la actividad ya llega a casi los $2.3 millones y el bono supera los $2 millones

La Bancaria volvió a diferenciarse de la gran mayoría de organizaciones sindicales. Es que mantuvo su esquema de actualización salarial mensual por inflación con la cámaras empresariales y aumentó los haberes de los trabajadores del sector un 3,4% en marzo.

Con ese esquema que los protege de la caída generalizada de haberes que impone el Gobierno Nacional con el cepo a las paritarias, el gremio que comanda Sergio Palazzo fijó un piso inicial para la actividad de $2.259.305,03.

"Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de Diciembre 2025″, señalaron desde La Bancaria.

Además el mismo aumento se aplicó al bono que recibe cada empleado por el Día del Bancario lo que llevó el monto mínimo a cobrar por cada trabajador a $ 2.014.092,28 a corregir por futuras actualizaciones.

Las partes acordaron además, continuar durante los meses de Abril y Mayo de 2026 con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de Junio de 2026. "De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", concluyeron.

Fuente y fotos: InfoGremiales



