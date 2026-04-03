La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) informa que, en el marco de su compromiso con la excelencia académica y la vinculación con referentes destacados del ámbito profesional, se realizará la entrega del título Doctor Honoris Causa al reconocido abogado Fernando Burlando y al Doctor Martín Leguizamón.

Luego de la entrega de la distinción, brindarán la conferencia magistral. En este sentido, el Dr. Martín Leguizamón disertará sobre “Dos décadas de pasión, logros históricos y aprendizaje” Por su parte, el Dr. Fernando Burlando brindará una conferencia titulada "Derecho".

El título de Doctor Honoris Causa es la máxima distinción que otorgan las universidades a personalidades que se han destacado por su trayectoria, su aporte a la sociedad y su compromiso con valores que promueven el desarrollo, la justicia y el conocimiento.

En cuanto a los homenajeados, Fernando Burlando cuenta con una extensa trayectoria en el derecho penal, habiendo intervenido en algunas de las causas judiciales más relevantes y mediáticas del país, representando a víctimas y querellas en casos de alto impacto social.

Su labor profesional lo ha posicionado como una de las figuras más reconocidas del ámbito jurídico argentino, participando además en espacios de debate público vinculados a la justicia, la seguridad y los derechos ciudadanos.

En otro aspecto, el Dr. Martín Leguizamón posee una sólida trayectoria académica y profesional, manejando una especialidad que él mismo inició, allá por 2006: los juicios contra los buscadores de Internet y ostenta un récord mundial: ganarle más de 100 juicios a Google.

Además posee una destacada labor en el ámbito del derecho, participando en instancias de formación, investigación y gestión, y contribuyendo al desarrollo de nuevas miradas dentro del campo jurídico. Asimismo, ha sido reconocido por su compromiso con la educación superior y la formación de recursos humanos.

Cabe recordar que la UNCAUS ha otorgado este reconocimiento en anteriores oportunidades a figuras de relevancia nacional, reafirmando su rol como institución comprometida con la formación integral y el pensamiento crítico.

Desde la universidad se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada, que representa un espacio de reflexión, intercambio y reconocimiento a trayectorias que contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático y jurídico del país.

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