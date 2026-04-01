Es Alcides Alderete, jefe comunal de Sauce de Luna. Caída fuerte de la coparticipación y crisis financiera, las razones. Cruje la caja de los municipios.

El jefe comunal explicó que, en su ciudad, con poco más de 3.000 habitantes, la coparticipación es “casi el único recurso”. Con la caída de los últimos meses, el Ejecutivo debió tomar la decisión de recortar un bono no remunerativo y no bonificable de 30.000 pesos y convertirlo en un bono alimentario de 50.000 “para que los trabajadores lo canjeen en comercios” de esa ciudad del departamento Federal.

La decisión en Sauce de Luna

En declaraciones radiales, Alderete aseguró que los salarios municipales están actualizados “de acuerdo con los índices inflacionarios” y que “para tener mayor liquidez y llegar a pagar la totalidad de los haberes, tomamos esta decisión”.

“En la reunión de la liga de intendentes del PJ expresé esta situación crítica, que es común a varios. Es un bono que no sabemos por cuánto tiempo será necesario, pero es para paliar la situación actual”, sostuvo. El intendente marcó que, en los municipios chicos, la crisis se agudiza por la falta de caudal de contribuyentes. “En Paraná una playa de estacionamiento tributa más que toda nuestra comuna”, graficó. Según compartió el mandatario, la localidad que gobierna recibe 157 millones de pesos de coparticipación, que no les son suficientes para pagar la totalidad de las remuneraciones.

Detalló que el municipio tiene 60 personas empleadas de planta permanente, con un gasto salarial de 48 millones de pesos; además, 58 jornalizadas, que demandan $38 millones; 14 con contratos de servicios y que suponen una erogación de siete millones de pesos; y 35 contratos de obra, con un costo de $12 millones. A eso se suman los sueldos del Ejecutivo ($10 millones) y del Concejo Deliberante ($7 millones). De los $157 millones, 42 se debitan automáticamente para la Caja de Jubilaciones.

El bono en comestibles

El intendente explicó que la municipalidad hizo acuerdos con comerciantes locales para que los bonos se canjeen por alimentos. “No llegamos a pagar todos, y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, apuntó. "Acá no hay un desfasaje económico en el municipio. No hay sobregasto en ningún área. Está todo restringido. El tema es que no llegamos a pagar todos los sueldos", señaló.

En sus declaraciones, advirtió que Sauce de Luna tiene una baja recaudación propia, que explica alrededor del 30% de los ingresos, y que las remesas de coparticipación que recibe de la provincia no alcanzan a cubrir el pago de la masa salarial.

El intendente aclaró que el bono solo reemplaza a ese adicional de $30.000 y que no se pagará otro porcentaje salarial con tickets. “No tenemos la maquinita de hacer plata y el gobierno nacional viene retrocediendo en la coparticipación y en los ATN para las provincias y los municipios. Nada de eso se está recibiendo”, justificó, según reprodujo Entre Ríos Ahora.

Intendentes en llamas

Como contó Letra P este martes, intendentes de 14 provincias se reunieron en Paraná y emitieron un duro comunicado que fija la situación de sus arcas y la describe como “desesperante”. "Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona. Los municipios argentinos atravesamos una asfixia financiera crítica", sostuvieron.

Los reclamos no distaron demasiado de los que vienen sosteniendo en otros encuentros similares que se repitieron durante los últimos dos años. Sin embargo, ahora la diferencia está en el calado de la crisis, debido al "creciente abandono y desfinanciamiento" por parte de la Casa Rosada y a una coyuntura a la que no dudaron en tildar de "recesión".

En ese contexto, la decisión de Alderete en Sauce de Luna refleja una de las primeras medidas concretas que podría ser imitada por colegas de otras latitudes que también enfrentan ciertas dificultades para el pago de sueldos. Algunos, inclusive, ya se atajan y temen a la llegada de junio y el pago de aguinaldos.

Fuente y fotos: Letra P