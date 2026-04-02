En el máximo nivel se analiza en que momento la economía empezará a generar empleo y consumo. Las trabas legales para cambiar la fecha.

Los que empujan el adelantamiento creen que el año que viene se agravará la desconfianza del mercado ante la posibilidad que Milei no reelija y esto volverá a disparar el riesgo país como pasó entre septiembre y octubre del año pasado. Esto aumentaría las dificultades para fondearse que ya está sufriendo el equipo económico, como se vio en la licitación de deuda de este lunes. La Argentina debe enfrentar el año que viene pagos de deuda externa por USD 28.000 millones y despejar las dudas sobre la reelección de Milei lo antes posible -estiman- les permitiría comprimir el riesgo país y volver a los mercados voluntarios de deuda.

Con un agregado político: anticipar y eliminar las PASO acortaría las chances del peronismo de ordenarse y sintetizar un candidato competitivo. Además, las encuestas muestran una caída persistente de la imagen de Milei, lo que ofrece un incentivo adicional para anticipar lo más posible las elecciones.

El primero en decirlo públicamente fue el senador peronista Sergio Uñac, quien mandó una carta al PJ, para plantear que el peronismo debía anticiparse a ese riesgo y definir su candidato en internas partidarias antes que termine el año. "El impacto y las consecuencias negativas de las políticas de ajuste se profundizan y el Ejecutivo pretende impulsar la modificación del sistema electoral", sostuvo sanjuanino y advirtió que "debido a la aceleración del descontento social, es posible que se busque adelantar la fecha de los comicios para el primer semestre del 2027".

Esa hipótesis fue confirmada a LPO como un debate abierto por dos importantes funcionarios del gobierno nacional y un gobernador dialoguista de buen diálogo con la Casa Rosada. "Hay intendentes del Conurbano que ya están trabajando con esa posibilidad en mente", agregó un importante legislador libertario.

Sin embargo, la posibilidad de adelantar las elecciones despierta alarmas en algunos dirigentes libertarios con mayor experiencia política. "Adelantar elecciones es de loser, lo hizo Alfonsín y así le fue", afirmó uno de ellos.

Pero además, la posibilidad de adelantar las presidenciales a mayo, enfrenta problemas legales. El artículo 95 de la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, establece que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días previos a la conclusión del mandato en curso. "Para adelantarlas a mayo habría que cambiar la Constitución", explicó a LPO un ex funcionario de la Dirección Nacional Electoral. Sin una reforma constitucional lo máximo que podría adelantarlas es al 10 de octubre de 2027. Nada.

En una provincia que oscila entre la conciliación y la confrontación con el gobierno libertario, admitieron que el oficialismo blanqueó sus intenciones de llevar las elecciones a mayo. "Nosotros teníamos prevista nuestra elección provincial en junio pero la tendríamos que llevar a octubre, porque si la primera vuelta nacional fuera en mayo, el balotaje podría caer en junio", precisaron.

El gobernador Martín Llaryora, por caso, imaginaba que podía convocar a elecciones en marzo del año próximo pero, frente al deterioro de la imagen de los libertarios, habría cambiado de opinión. "El gobierno nacional va a llegar más debilitado al segundo semestre y por ahí nos conviene poner la elección en septiembre", conjeturan en el entorno del gobernador cordobés.

Mientras tanto, los libertarios ya avanzan con la parte del plan que sí se puede sortear sin necesidad de una reforma constitucional. Diego Santilli y Patricia Bullrich organizaron una reunión con legisladores y jueces electorales, para discutir una reforma electoral que implique la eliminación de las PASO -que fueron suspendidas pero no eliminadas en las elecciones del 2025- y la implantación del sistema de boleta única en la presidencial.

En ese encuentro nadie mencionó el adelantamiento de la fecha, porque la reforma planteada ya encierra desafíos importantes. "La boleta única junto a la eliminación de las PASO puede generar una terrible dispersión del voto: hay 37 partidos en condiciones de competir para la categoría presidencial", explicó a LPO un diputado presente en la reunión.

En efecto, la boleta única permite que un candidato sin estructura nacional, pero con buena imagen en la sociedad, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, se presente en las presidenciales y el resultado es una incógnita.

Fuente y fotos: La Política Online