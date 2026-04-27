Excombatientes de Malvinas, el municipio, vecinos, organismos de derechos humanos y militantes marcharon en contra de los ejercicios militares "Daga Atlántica" que se realizan en la sede de la Brigada Aérea. Durante la dictadura funcionó allí un centro clandestino de exterminio.

La movilización en el oeste bonaerense fue encabezada por exsoldados que participaron del conflicto bélico de 1982, a quienes acompañaron cientos de morenenses con banderas y camisetas celestes y blancas. La bandera de la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas (U.C.I.M. Moreno) iba al frente de la gran columna, con la leyenda “Tuyas – mías – nuestras. Viva la Patria”, debajo del mapa de Malvinas y de dibujos de soldados y barcos de guerra. Los manifestantes llevaban banderas y carteles con leyendas como “Fuera yankees de Moreno” (que colgaron en la reja de la VII Brigada), “Prohibido olvidar”, “Este pueblo defiende su territorio” y “Patria sí, colonia no”.

🇦🇷 | Vecinos de Moreno se movilizan contra la presencia militar de EE.UU.



Vecinos y organizaciones de Moreno expresaron su preocupación y rechazo ante los ejercicios militares conjuntos con fuerzas estadounidenses autorizados por decreto del gobierno nacional, que incluyen… pic.twitter.com/Uh5chXIGgd — El Portavoz Argentino 🇦🇷 (@ElPortavozARG) April 25, 2026

La U.C.I.M. Moreno había repudiado días atrás el decreto de Milei en un comunicado, por considerar que “violenta la soberanía nacional y la separación de poderes”. Recordó que “acorde a la República es el Congreso Nacional quien debe dar acuerdo o no a la entrada de fuerzas armadas extranjeras y salida de las propias”. “Estamos frente a una muestra más de un gobierno que se alinea con una potencia extranjera y no respeta la historia ni a los próceres fundadores del Estado Nacional que nos independizaron de toda potencia extranjera”, afirmó.

La intendenta Mariel Fernández se sumó ayer al repudio. “La Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno junto a vecinos y compañeros movilizados para rechazar el ingreso de las tropas norteamericanas a la VII Brigada Aérea de Moreno y en defensa de nuestra soberanía”, escribió. Destacó que se trata de “un procedimiento inconstitucional que Milei autorizó por decreto y sin orden del Congreso”. “¡Fuera tropas estadounidenses de Moreno y de Argentina!”, reclamó.

La Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno junto a vecinos y compañeros movilizados para rechazar el ingreso de las tropas norteamericanas a la VII Brigada Aérea de Moreno y en defensa de nuestra soberanía. pic.twitter.com/xTziC7s3dB — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) April 25, 2026

El día anterior, la jefa del municipio había encabezado una reunión con concejales, diputados, representantes gremiales y de derechos humanos del Conurbano, en la que se dispuso acompañar la movida de los ex combatientes, que prevén realizar una presentación judicial para plantear la ilegitimidad del ejercicio militar y la autorización presidencial. “Milei autorizó por decreto, sin orden del Congreso, ejercicios de tropas norteamericanas que incluyen actividades en la VII Brigada Aérea de Moreno, una pista estratégica en el país. Es un procedimiento contrario a la Constitución, que la única capacidad nacional que fortalece es la del gobierno de Estados Unidos”, explicó entonces Fernández, que anunció el despliegue de actividades “en repudio a las políticas de sumisión de Milei y en defensa de nuestra soberanía nacional”. “Vivimos con preocupación el ingreso de fuerzas militares estadounidenses en la Argentina, y particularmente en territorio de nuestro municipio”, enfatizó.

También Agustina Propato, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y “Malvinera hasta los huesos” según su presentación en la red social X, repudió la presencia de las tropas norteamericanas. “En Moreno, en nuestra provincia, ante la presencia de tropas de Estados Unidos que están sobrevolando la VII Brigada Aérea de Moreno, en un ejercicio militar irregular que eludió al Congreso Nacional, nos convocaron los veteranos de Malvinas, junto a la intendenta Mariel Fernández, para que desde la Comisión de Defensa conozcamos la presentación judicial”, informó. “Rechazamos enérgicamente el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país, violando la Constitución Nacional, y denunciamos que están poniendo en riesgo la seguridad nacional y la soberanía de nuestro país”, agregó. “Argentinos, a las cosas”, concluyó.

“Desde H.I.J.O.S. nos movilizamos a la embajada de Estados Unidos en diciembre, después de nuestro último encuentro nacional, con la consigna ‘Nuestro sol no es una más de tus estrellas’, y ahora nos sumamos a este repudio con preocupación porque vemos que se profundiza la caracterización que ya habíamos hecho del gobierno de Milei, con su acompañamiento al genocidio en Palestina y decretos que profundizan la represión”, contó Agustín Cetrángolo, militante de H.I.J.O.S. y vecino de Moreno.

El ejercicio de operaciones especiales denominado “Daga Atlántica” se inició el martes último y se desarrollará hasta el 12 de junio, a priori en tres escenarios: la base naval Puerto Belgrano, en Punta Alta; la VII Brigada Aérea, en Moreno, y la Guarnición Militar Córdoba. También se prevé la realización de actividades en otros puntos del territorio nacional, sujetos a secreto militar y a cambios en su planificación, que se definirán en reuniones de coordinación entre ambas partes. El anexo al decreto que firmaron Milei y su gabinete señala que participarán 150 efectivos por las tres fuerzas argentinas y 50 de Estados Unidos, incluidos 20 de la dirección del Ejército, 15 de una sección de operaciones especiales y otros 15 de un equipo táctico. El despliegue de los visitantes para las actividades combinadas incluirá un avión de transporte Hércules C-130H, un C-17 Globemaster III y una aeronave C-146 “Wolfhound”.

En la VII Brigada Aérea funcionó un centro clandestino de tortura y exterminio durante la última dictadura. Desde ese lugar se comandó el accionar represivo en la localidad de Moreno y allí tenía su sede el grupo de tareas 12 (GT12), que dependía de la fuerza de tareas 100 (FT100), columna vertebral de toda la acción represiva en la Subzona 16 durante el terrorismo de Estado, que comprendía los partidos de Moreno, Merlo y Morón, incluidos los actuales municipios de Hurlingham e Ituzaingó. Inicialmente la planificación fue bajo el mando del Primer cuerpo del Ejército, pero a partir del 14 de junio de 1976 la Orden de Operaciones 2/76 cedió el control operacional de ese territorio a la Fuerza Aérea.

El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín juzga por estos días a cuatro exmilitares de la Fuerza Aérea por crímenes de lesa humanidad contra 111 víctimas en el oeste del Conurbano bonaerense. Entre los acusados está el excapitán Ernesto Rafael Lynch, que prestaba servicios en la VII Brigada Aérea de Moreno.

Fuente y fotos: Página/12