Trump fue evacuado por el Servicio Secreto de una cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca cuando se escucharon sonidos que según testigos se escucharon como "disparos". Trump parecía estar a mitad de una conversación en el Washington Hilton cuando fue interrumpido por un alboroto en la mesa de la Casa Blanca.

Se escucharon fuertes estruendos y, acto seguido, varios miembros del Servicio Secreto escoltaron al presidente fuera del recinto al grito de: "¡Agáchense, agáchense!". Se pudo ver a Stephen Miller, el principal asesor de Trump, siendo escoltado entre la multitud hacia la salida del lugar. La mayoría de los demás asistentes se agacharon inicialmente durante el alboroto, pero permanecieron en el interior una vez que el presidente fue evacuado.

Trump ya se refirió al incidente a través de su cuenta de Truth Social. En una publicación dijo que las autoridades habían "aprehendido" al "sospechoso". "He recomendado que 'el espectáculo continúe',", dijo Trump en sus redes, "pero me guiaré enteramente por las autoridades policiales".

Según se conoció, Trump ya fue evacuado de las instalaciones del Washington Hilton y el evento se reprogramará dentro de los próximos 30 días. También se espera que Trump hable desde la Casa Blanca en los próximos minutos.

En el sitio del evento, empezaba a volver la normalidad luego de que a los asistentes -en su mayoría periodistas- se les hubiera mantenido acordonados dentro del salón principal del evento. Varios reporteros ya dijeron que habían sido evacuados del hotel y que, al salir, se encontraron con una calle llena de carros de servicios de emergencias.

Los asistentes a la cena tuvieron que resguardarse bajo las mesas. También fueron evacuados varios miembros del gabinete como el Secretario de Salud Robert Kennedy. Los agentes acordonaron el salón principal donde se llevaba a cabo el evento El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, agregó que un individuo —cuyo estado se desconoce— se encuentra bajo custodia.

Fuente, multimedia y fotos: Reuters - BBC - DW



