La central chaqueña de los trabajadores anunció que este jueves 30, a las 18:30, se concentrarán en el mástil de Av. 9 de julio y Güemes para luego marchar alrededor de la Plaza 25 de Mayo y confluir en la Iglesia Catedral donde también se celebrará una misa en vísperas del Día del Trabajador y en memoria del Papa Francisco.
En contacto con la prensa, el cosecretario general de la CGT Chaco, Adrián Bellomi, valoró la presencia ”de todo el arco de nuestra organización”. Adelantando que, “anoche estuvimos reunidos en un plenario donde se resolvió llevar a cabo esta estas acciones”.
Agradeciendo, ”al resto de las centrales obreras que en este momento nos acompañan que también adhieren a a esta iniciativa. Y no podemos dejar pasar lo que está ocurriendo hoy en la Argentina en materia económica y que nos atraviesa a cada trabajador, a cada trabajadora, independientemente si es formal o informal”.
”Por otro lado, está el hecho que la justicia – con una absoluta falta de independencia – ha tirado por el suelo lo que ha sido esa cautelar y que en el propio fallo ha determinado que puede ser catastrófica en contra de los trabajadores; y que, además de esto, uno de los jueces se vea premiado. Realmente esto no se ha visto antes en la Argentina y por eso la recusación de la CGT ante esta justicia que – lamentablemente – queda demostrado su dependencia con el poder económico”, agregó el dirigente.
”Este momento nos encuentra en un momento muy triste de nuestro país, porque realmente la situación económica – al cual nos ha arrastrado este Gobierno nacional y que acá el provincial refleja como un alumno 10 realmente -, no tiene precedentes en lo inmediato. Por eso van a ver el día jueves una enorme manifestación donde el pueblo trabajador se va a hacer sentir, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también aquí en la provincia del Chaco”, aseguró.
Bellomi, además, recordó que, ”nosotros nos hemos cansado de pedirle diálogo a los gobiernos nacional y provincial y, hasta ahora ya van casi tres años de mandato, jamás se sentaron a hablar con los trabajadores”.
”Recientemente en la provincia hubo todo un cambio en el gabinete, pero ellos deciden hablar solamente con los empresarios. Son el reflejo exacto del gobierno nacional y los trabajadores pasamos a hacer meras piezas de ajedrez, tal cual como el mismo Milei lo planteó en un tablero en el cual hoy no hay un trabajador que esté de pie”, lamentó.
Fuente y fotos: Chaco Día por Día