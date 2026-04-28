La central chaqueña de los trabajadores anunció que este jueves 30, a las 18:30, se concentrarán en el mástil de Av. 9 de julio y Güemes para luego marchar alrededor de la Plaza 25 de Mayo y confluir en la Iglesia Catedral donde también se celebrará una misa en vísperas del Día del Trabajador y en memoria del Papa Francisco.

Agradeciendo, ”al resto de las centrales obreras que en este momento nos acompañan que también adhieren a a esta iniciativa. Y no podemos dejar pasar lo que está ocurriendo hoy en la Argentina en materia económica y que nos atraviesa a cada trabajador, a cada trabajadora, independientemente si es formal o informal”.

”Por otro lado, está el hecho que la justicia – con una absoluta falta de independencia – ha tirado por el suelo lo que ha sido esa cautelar y que en el propio fallo ha determinado que puede ser catastrófica en contra de los trabajadores; y que, además de esto, uno de los jueces se vea premiado. Realmente esto no se ha visto antes en la Argentina y por eso la recusación de la CGT ante esta justicia que – lamentablemente – queda demostrado su dependencia con el poder económico”, agregó el dirigente.

”Este momento nos encuentra en un momento muy triste de nuestro país, porque realmente la situación económica – al cual nos ha arrastrado este Gobierno nacional y que acá el provincial refleja como un alumno 10 realmente -, no tiene precedentes en lo inmediato. Por eso van a ver el día jueves una enorme manifestación donde el pueblo trabajador se va a hacer sentir, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también aquí en la provincia del Chaco”, aseguró.

Bellomi, además, recordó que, ”nosotros nos hemos cansado de pedirle diálogo a los gobiernos nacional y provincial y, hasta ahora ya van casi tres años de mandato, jamás se sentaron a hablar con los trabajadores”.

”Recientemente en la provincia hubo todo un cambio en el gabinete, pero ellos deciden hablar solamente con los empresarios. Son el reflejo exacto del gobierno nacional y los trabajadores pasamos a hacer meras piezas de ajedrez, tal cual como el mismo Milei lo planteó en un tablero en el cual hoy no hay un trabajador que esté de pie”, lamentó.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día