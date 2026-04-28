Un productor denunció la muerte de al menos treinta ovejas y otras veinte gravemente heridas tras el ingreso de un felino con su cría. El hecho ocurrió en una zona rural afectada por las inundaciones.

El hecho ocurrió en el campo de Raúl Rossi, ubicado en el Lote 71, a unos 25 kilómetros al norte de Tres Isletas. Según relató el propio colono, el sábado por la mañana se encontró con un panorama desolador: "Había animales muertos por todos lados y otros heridos dentro del piquete".

De acuerdo a su reconstrucción, el ataque se habría producido durante la noche del viernes. Los rastros hallados en el lugar indican la presencia de un puma acompañado por su cría, lo que explicaría la magnitud del daño ocasionado.

El productor tuvo que cambiar de lugar a las ovejas producto de las últimas lluvias

Rossi detalló que la situación se vio agravada por las recientes inundaciones en la zona, que lo obligaron a trasladar su hacienda: "Tuvimos que mover las ovejas porque los corrales estaban inundados, las llevamos a un piquete y ahí pasó todo".

El saldo fue contundente: treinta ovejas muertas en el lugar y otras veinte con heridas de gravedad, que posteriormente debieron ser faenadas; lo que incrementa aún más las pérdidas económicas. El productor aseguró que no se trata de un hecho aislado: "Cada seis u ocho meses suelen aparecer estos animales. Calculo que es un corredor natural que utilizan, y siempre generan daños en el ganado de la zona, pero esta vez fue demasiado", lamentó.

Fuente y fotos: Castelli en Línea Juan José



