Milei condenó "la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".

El gobierno de Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido durante una cena de periodistas en el hotel Washington Hilton, evento al que asistía el presidente estadounidense Donald Trump, que fue evacuado junto con integrantes de su Gabinete y resultó ileso tras el episodio.

A través de un comunicado oficial, la administración libertaria expresó su “más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato” sufrido por el líder republicano. "El cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca", destacó el mensaje publicado por la Oficina del Presidente.

"Celebramos que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos, y que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien", manifestó el texto del gobierno nacional. Y concluyó: "El Presidente Javier Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".

El incidente ocurrió durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes.

Según reportes oficiales y de testigos, los asistentes -entre ellos, periodistas, funcionarios y legisladores- se cubrieron y se tiraron al suelo al oír los ruidos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente del salón al presidente; a la primera dama, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros miembros del Gobierno. Las autoridades informaron que no hubo funcionarios heridos y que un sospechoso fue detenido por el incidente.

Las fuerzas de seguridad no precisaron de inmediato el origen de los estallidos escuchados en el lobby. De acuerdo con la Casa Blanca, un agente gritó “¡Disparos!” durante la confusión inicial. Una asistente citada por medios estadounidenses relató haber escuchado tres estruendos y haber visto a un hombre caer, mientras agentes tomaban posiciones en el edificio.

Minutos después de la evacuación, Trump escribió en su red Truth Social que había sido “una noche intensa” y elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad. Confirmó que el tirador fue detenido y señaló que recomendó que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguiría las indicaciones de las autoridades, que evaluarían los próximos pasos.

El episodio generó repercusión internacional y distintos líderes políticos manifestaron su rechazo al hecho, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Fuente y fotos: Diario Popular



