Con la conferencia inaugural a cargo de Iride Isabel María Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, y de Marisa Herrera, se dio comienzo a la Diplomatura en Derechos de Niñez y Adolescencia con orientación en Abogacía de la Niña, Niño y Adolescente, dictada por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).

Participaron del acto de apertura, en presencia de la jueza Grillo, el rector de la UNCAUS, Germán Oestmann; la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz; y las autoridades de la Diplomatura: directora Sonia Seba y director Gonzalo García Veritá (Juez de NAF N1 de Castelli), y la secretaria Ivana Bancoff Petkoff.

En su exposición, Herrera destacó un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia referido al alcance y la función del abogado o abogada de niñas, niños y adolescentes, así como de la figura del tutor especial o ad litem, en el marco de la inaguración de la misma. Por su parte, Grillo destacó la importancia de la abogacía en los procesos democráticos, validando especialmente su importancia en los contextos históricos, y la importancia de la incidencia de litigio en la consolidación de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En una jornada de alta formación técnica, García Veritá expuso la relevancia del Enfoque de Derechos Humanos en el actual escenario jurídico. El cierre estuvo a cargo de la Gauna Wirz, quien actualizó a los presentes sobre la jurisprudencia consultiva más reciente de la Corte IDH, vinculando el Derecho al Cuidado con los desafíos emergentes de la crisis climática y su impacto en las infancias.

Al integrar perspectivas que van desde el litigio democrático hasta los nuevos desafíos del derecho al cuidado y el clima, esta instancia de formación reafirma el compromiso de la región con la construcción de una justicia más cercana, técnica y profundamente comprometida con la protección efectiva de las infancias y adolescencias.

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