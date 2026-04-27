Con la conferencia inaugural a cargo de Iride Isabel María Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, y de Marisa Herrera, se dio comienzo a la Diplomatura en Derechos de Niñez y Adolescencia con orientación en Abogacía de la Niña, Niño y Adolescente, dictada por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).
Se trata de una instancia de formación de ocho meses de duración, que se desarrollará bajo modalidad virtual sincrónica, con dos clases presenciales. La próxima prevista se realizará durante agosto en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Participaron del acto de apertura, en presencia de la jueza Grillo, el rector de la UNCAUS, Germán Oestmann; la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz; y las autoridades de la Diplomatura: directora Sonia Seba y director Gonzalo García Veritá (Juez de NAF N1 de Castelli), y la secretaria Ivana Bancoff Petkoff.
En su exposición, Herrera destacó un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia referido al alcance y la función del abogado o abogada de niñas, niños y adolescentes, así como de la figura del tutor especial o ad litem, en el marco de la inaguración de la misma. Por su parte, Grillo destacó la importancia de la abogacía en los procesos democráticos, validando especialmente su importancia en los contextos históricos, y la importancia de la incidencia de litigio en la consolidación de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En una jornada de alta formación técnica, García Veritá expuso la relevancia del Enfoque de Derechos Humanos en el actual escenario jurídico. El cierre estuvo a cargo de la Gauna Wirz, quien actualizó a los presentes sobre la jurisprudencia consultiva más reciente de la Corte IDH, vinculando el Derecho al Cuidado con los desafíos emergentes de la crisis climática y su impacto en las infancias.
Al integrar perspectivas que van desde el litigio democrático hasta los nuevos desafíos del derecho al cuidado y el clima, esta instancia de formación reafirma el compromiso de la región con la construcción de una justicia más cercana, técnica y profundamente comprometida con la protección efectiva de las infancias y adolescencias.
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