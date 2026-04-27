En la actualidad, una garrafa de 10 kilos cuesta aproximadamente 23 mil pesos si se retira en planta y unos 30 mil cuando la entregan en el domicilio. Un cilindro de 45 kilos, en tanto, tiene un valor cercano a los 95 mil pesos. Con la suba proyectada, esos números podrían trepar en los próximos días y complicar aún más la economía de los hogares.

Desde el 1 de mayo, el precio de la garrafa de gas tendrá un nuevo aumento en el NEA. Empresas como YPF Gas ya comunicaron el incremento a las distribuidoras, aunque todavía no se conocen los valores definitivos. El aumento estimado ronda el treinta por ciento y responde a una actualización que se definió a nivel nacional. Por su parte, el Gobierno provincial misionero mantiene activo el programa Ahora Gas para contener la situación con precios subsidiados.

En la actualidad, una garrafa de 10 kilos cuesta aproximadamente 23 mil pesos si se retira en planta y unos 30 mil cuando la entregan en el domicilio. Un cilindro de 45 kilos, en tanto, tiene un valor cercano a los 95 mil pesos. Con la suba proyectada, esos números podrían trepar en los próximos días y complicar aún más la economía de los hogares.



Este ajuste coincide con una reorganización de la política energética nacional. Es que Nación puso en marcha un nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplaza al antiguo Programa Hogar. Los usuarios que quieran mantener el beneficio deben reinscribirse antes de junio, de lo contrario lo perderán. Los distribuidores recibieron la notificación del aumento, pero sin explicaciones adicionales.

Misiones es una de las provincias más afectadas por esta situación, porque al igual que en las provincias del NEA, una gran parte de su población depende del gas envasado. Cabe señalar también que, en todo el país, más de un tercio de los hogares no tiene conexión a la red de gas natural.

Ahora Gas: Misiones busca contener la suba con recargas subsidiadas

Para hacer frente a este escenario, el Gobierno provincial mantiene activo el programa Ahora Gas, que recorre distintos puntos de Misiones ofreciendo garrafas de 10 kilos a 17.500 pesos. La iniciativa busca garantizar el acceso al gas envasado a un precio más bajo y unificado en toda la provincia.

Este mes, el programa ya visitó localidades como Puerto Esperanza, Colonia Wanda, Puerto Libertad y Posadas, donde los vecinos pudieron acceder al beneficio. El cronograma de visitas se actualiza todas las semanas, de modo que el beneficio pueda llegar a diversos puntos de la provincia.

Fuente y fotos: Canal 12 Misiones