El próximo 25 de mayo desde las 11.00 horas en el Polideportivo Municipal, se realizará el "Campeonato de la Empanada Termal", en el marco de las celebraciones por la fecha patria.

El certamen está dirigido a cocineros, emprendedores y gastronómicos de la ciudad y la región, quienes podrán inscribirse abonando un monto de $5.000. La inscripción se realiza en la oficina de Ceremonial y Protocolo del edificio municipal, y permanecerá abierta durante tres semanas.

Como parte de la propuesta, se destaca la realización de una masterclass a cargo de Norma Jarván de Navarro, reconocida campeona de la Fiesta Nacional de la Empanada de Famaillá (Tucumán), quien brindará una demostración en vivo y degustación de empanadas típicas.

El campeonato contará con la participación de artesanos, emprendedores, espectáculos musicales en vivo y propuestas culturales, generando un espacio integral para toda la familia. Asimismo, habrá un precio unificado para la venta de empanadas dentro del predio, mientras que los participantes también podrán comercializar sus productos de manera externa.

En cuanto a la competencia, se permitirá la elaboración de empanadas tanto fritas como al horno, debiendo cada participante contar con sus insumos, mientras que la organización proveerá el espacio y condiciones necesarias para la cocción.

Se entregarán premios en efectivo, además de trofeos, medallas y certificados. La invitación está abierta a toda la ciudad y localidades vecinas para disfrutar de una jornada que busca revalorizar la gastronomía local y fortalecer la identidad cultural en Sáenz Peña.

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