La cifra surge de una lista que, según supo el personal, ya fue entregada por la dirección del organismo a pedido de Sturzenegger. Los despidos se concretarían antes de este viernes. “Enfrentaremos tragedias que hoy son evitables”, alertó el Centro Argentino de Meteorólogos.
Trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron un paro como medida de protesta ante la inminencia de 240 despidos. La cifra surge de una lista que, según supieron, ya fue entregada por la Dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. Los despidos se concretarían antes de este viernes. Profesionales advierten que no es un simple ajuste: implica el “colapso operativo” del servicio.
Después del paraguazo
Desde ese espacio ya habían emitido un comunicado, el 16 de marzo último, advirtiendo sobre la inminencia del desguace del sector. Incluso realizaron un “paraguazo” para visibilizar la situación. “Por el momento no hay nada”, aseguraron por entonces desde el Ministerio de Defensa ante la consulta de este diario. Desde la cartera que conduce Carlos Alberto Presti confirmaron que “hay un proceso de modernización, que se quiere encarar por pedido de Desregulación”, pero aseguraban: “No está el plan del que se queja el CAM, que se queja antes de tiempo”.
Pese a esa negativa de hace días, la lista para efectuar los despidos habría sido entregada ayer por parte del titular del Servicio, Antonio José Mauad, cuya llegada al organismo fue cuestionada por falta de idoneidad.
Desguace en marcha
Hasta ahora el SMN tiene 780 trabajadores civiles. Con los despidos de 240 personas, sumado a una treintena de jubilaciones en curso, quedarían poco más de 500. “Un SMN con menos personal del que tiene -que ya de por sí es muy poco, comparado con el personal de los países desarrollados- impactaría sobre los productos como las alertas ante olas de calor, ante una tormenta, ante vientos fuertes. Esas particularidades las desarrollan los profesionales locales”, dijo semanas atrás a Tiempo la meteoróloga Matilde Rusticucci, investigadora del Conicet y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Según supo el personal, los 240 despidos se concretarán antes del 10 de abril y afectarán a 130 trabajadores de estaciones en todo el país y 110 de la sede central. “Hoy muchos empleados deben hacer horas extra para que las estaciones y los servicios no se detengan”, dijeron trabajadores a Página 12. Con menos observadores, la situación será aún más precaria para un servicio que debe funcionar las 24 horas.
El desguace del SMN se da en el marco del cientificidio del gobierno de Javier Milei, que además incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Este viernes, esas luchas confluirán en una jornada de reclamo desde las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo.
Fuente y fotos: Tiempo Argentino