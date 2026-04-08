La cifra surge de una lista que, según supo el personal, ya fue entregada por la dirección del organismo a pedido de Sturzenegger. Los despidos se concretarían antes de este viernes. “Enfrentaremos tragedias que hoy son evitables”, alertó el Centro Argentino de Meteorólogos.





“Argentina está a punto de perder un pilar estratégico de su defensa nacional y la seguridad de sus ciudadanos. La dirección del Servicio Meteorológico Nacional confirmó la entrega de una lista de 240 empleados civiles a ser despedidos por exigencia del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esto no es una reforma ni tampoco un plan de modernización. No estamos hablando tampoco de un ajuste administrativo. Estamos ante el colapso operativo de un organismo científico técnico con más de 153 años de historia”, definió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM).

Después del paraguazo

Desde ese espacio ya habían emitido un comunicado, el 16 de marzo último, advirtiendo sobre la inminencia del desguace del sector. Incluso realizaron un “paraguazo” para visibilizar la situación. “Por el momento no hay nada”, aseguraron por entonces desde el Ministerio de Defensa ante la consulta de este diario. Desde la cartera que conduce Carlos Alberto Presti confirmaron que “hay un proceso de modernización, que se quiere encarar por pedido de Desregulación”, pero aseguraban: “No está el plan del que se queja el CAM, que se queja antes de tiempo”.

Pese a esa negativa de hace días, la lista para efectuar los despidos habría sido entregada ayer por parte del titular del Servicio, Antonio José Mauad, cuya llegada al organismo fue cuestionada por falta de idoneidad.





“Con 240 profesionales menos, el país queda condenado a un daño irreversible. La discontinuidad de las series de mediciones históricas tiene impactos directos e inmediatos. Compromete la seguridad aérea, la navegación y deja sin información clave sectores estratégicos de nuestra economía. Lo más grave de todo es que enfrentaremos tragedias que hoy son evitables. Desmantelar el SMN es una negligencia que no podemos permitir”, alertó Gulizia. Y remarcó que “proteger al SMN es hoy más que nunca una cuestión de soberanía y seguridad nacional”.

Desguace en marcha

Hasta ahora el SMN tiene 780 trabajadores civiles. Con los despidos de 240 personas, sumado a una treintena de jubilaciones en curso, quedarían poco más de 500. “Un SMN con menos personal del que tiene -que ya de por sí es muy poco, comparado con el personal de los países desarrollados- impactaría sobre los productos como las alertas ante olas de calor, ante una tormenta, ante vientos fuertes. Esas particularidades las desarrollan los profesionales locales”, dijo semanas atrás a Tiempo la meteoróloga Matilde Rusticucci, investigadora del Conicet y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Según supo el personal, los 240 despidos se concretarán antes del 10 de abril y afectarán a 130 trabajadores de estaciones en todo el país y 110 de la sede central. “Hoy muchos empleados deben hacer horas extra para que las estaciones y los servicios no se detengan”, dijeron trabajadores a Página 12. Con menos observadores, la situación será aún más precaria para un servicio que debe funcionar las 24 horas.

El desguace del SMN se da en el marco del cientificidio del gobierno de Javier Milei, que además incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Este viernes, esas luchas confluirán en una jornada de reclamo desde las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo.

Fuente y fotos: Tiempo Argentino