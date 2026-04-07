Ahora Trump promete que "toda una civilización puede morir esta noche". El presidente de Estados Unidos reafirma la destrucción del país persa si no aceptan sus condiciones para un alto el fuego. Las dudas sobre un operativo militar realizado el fin de semana. Ataques en aeropuertos y la isla de Kharg.

"Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver", dijo en un mensaje en redes sociales. "No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", agregó, enigmático y como dejando la puerta abierta para alguna salida al escollo en que está metido Estados Unidos.

"Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", insistió el inquilino de la Casa Blanca, quien subraya que "47 años de extorsión, corrupción y muerte por fin terminarán", en referencia al periodo pasado desde el éxito de la Revolución Islámica de Irán, en 1979. "Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán", concluye.

Trump exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, llegando a asegurar el lunes con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

El presidente estadounidense recrudece sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra -que tuvo además un gran impacto económico a nivel mundial- y las advertencias de la Guardia Revolucionaria sobre una dura respuesta si se cruzan "líneas rojas".

La virulencia de las palabras de Trump, insertas en lo que para los estándares que regían hasta no hace tanto en el mundo, representan amenazas de crímenes de guerra, se potenciaron desde que el viernes se produjo un incidente que a medida que pasan los días dan toda la impresión de que fie el intento de una incursión por tierra en las plantas nucleares de Isfahán y que terminó en un rotundo fracaso.

La información oficial es que dos aeronaves fueron alcanzadas por fuego iraní y los pilotos se eyectaron. Trump celebro como un éxito el rescata, al que vendió como una “operación en territorio iraní, con la precisión letal y el poderío sin igual de la mayor fuerza de combate que el mundo haya conocido”.

.@POTUS holds a press conference on the historic rescue of two American airmen from Iran:



"I ordered the U.S. armed forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home... In the United States military, we leave no American behind." pic.twitter.com/Cwz7kWhz2I — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Los detalles de esa operación de rescate, sin embargo, despertaron todo tipo de sospechas y hasta el exrepresentante por Texas en el Congreso, Ron Paul, integrante del partido Libertario y en consecuencia, que para nada puede ser considerado de izquierda, publicó en la red X sus dudas razonables y hasta equiparó a ese posible fracaso con el de Playa Girón, de 1961 en un intento de invasión a Cuba.

“Durante el fin de semana se puso en marcha una importante operación militar estadounidense en Irán, cerca de donde algunos creen que se almacena el uranio enriquecido al 60 por ciento. El objetivo declarado era rescatar a los pilotos de F-15 derribados en la zona. Pero nada tiene sentido -anotó Paul-¿Acaso la CIA, el Mossad o alguna otra entidad convenció al presidente estadounidense de que podía arrebatarle el uranio a Irán del mismo modo que se apoderó de Maduro en Venezuela? Sea como fuere, la operación fue un fracaso espectacular, con al menos seis aviones militares estadounidenses derribados ¿Descubriremos la verdad sobre lo que sucedió?”.

Nuevos ataques

Un aeropuerto internacional en la provincia occidental iraní de Lorestán fue atacado por Estados Unidos e Israel este martes, sin que se reportaran víctimas, informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA, citando a un funcionario local. Los ataques también dañaron la infraestructura de comunicaciones en zonas rurales de los distritos de Selseleh y Delfan, interrumpiendo las telecomunicaciones, agregó el informe. Los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en varias partes de la ciudad de Chegeni también dañaron la infraestructura deportiva, agregó IRNA.

Over the weekend a large US military operation was launched inside Iran, close to where some believe the 60 percent enriched uranium is stored.



The stated goal was to retrieve F-15 pilots who were shot down in the area. But nothing at all adds up.



Did the CIA or Mossad or… https://t.co/nzEsoimlsX — Ron Paul (@RonPaul) April 6, 2026

Nour News, un medio de comunicación afiliado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, informó que Israel y Estados Unidos atacaron aeropuertos en Kashan, Khoy, Mashhad y Urmia el lunes por la noche, y el Aeropuerto Internacional Qasem Soleimani en la ciudad suroccidental de Ahvaz con misiles el domingo. Desde el comienzo del conflicto a finales de febrero, los ataques estadounidenses e israelíes tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Mehrabad en la capital, Teherán, en varias ocasiones.

Estados Unidos e Israel ya lanzaron este martes un ataque contra un puente cerca de la ciudad iraní de Qom, al sur de Teherán, según informes de los medios locales. La isla iraní de Kharg también era blanco de ataques, de acuerdo con los primeros informes de la jornada.

El ejército de Israel advirtió el martes a los ciudadanos iraníes que eviten viajar en tren hasta al menos las 21.00 hora local (17.30 GMT) de este martes. También sugirió que no se acercaran a las vías ferroviarias durante dicho lapso, a partir del anuncio.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que interceptó un buque portacontenedores de propiedad israelí que intentaba transportar equipo militar a Israel a través de un puerto en los Emiratos Árabes Unidos sin pasar por el estrecho de Ormuz, según Sepah News, su medio de comunicación oficial.

Víctimas

Al menos 18 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en los ataques aéreos lanzados durante la noche por Estados Unidos e Israel contra zonas residenciales de la provincia de Alborz, en el norte de Irán, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Los heridos fueron trasladados inmediatamente a centros médicos cercanos, declaró este martes a la IRNA Qodratollah Seif, vicegobernador de la provincia de Alborz para asuntos políticos, de seguridad y sociales. Añadió que entre las víctimas había dos niños. Seif calificó los ataques de “cobardes” y afirmó que los bombardeos contra viviendas fueron llevados a cabo por aviones de combate israelíes con el apoyo directo de Estados Unidos.

Mientras la Unión Europea (UE) pidió la máxima moderación y el pleno respeto del derecho internacional en medio de la escalada entre Estados Unidos e Irán, subrayando su rechazo a cualquier amenaza contra infraestructuras civiles críticas, se supo que cinco jefes de Estado y ocho jefes de agencias de inteligencia se pusieron en contacto directamente con funcionarios iraníes en los últimos días para intentar un alto el fuego. Teherán, sin embargo, solo aceptaría un acuerdo de paz y de acuerdo a información de la agencia iraní Fars, exigiría negociar con el vicepresidente CD Vance y sacar del medio a Steve Witkof, con quien venían tratando y en dos ocasiones fueron atacados por Israel y EEUU mientras mantenían mesas de diálogo.

Fuente y fotos: ALG con Xinhua, Europa Press y Sputnik - Tiempo Argentino



