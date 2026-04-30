El accidente ocurrió en la noche de este jueves en Ruta Provincial Nº 5, cuando un camión tanque cisterna se dirigía hacia Rosario. Por las pésimas condiciones del camino, su conductor perdió el control del mismo y el transporte quedó volcado. Tanto el chofer como la acompañante fueron llevados al Hospital local con heridas leves.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos constataron que había volcado un camión Volvo, dominio IOX-103, cabina color blanco, con tanque cisterna conteniendo aceite de soja. El conductor, un hombre de 55 años; viajaba acompañado por su pareja, ambos domiciliados en Reconquista, provincia de Santa Fe. El trabajador del volante explicó que iba con destino a Rosario, y perdió el control del mismo por huellas en la ruta, produciéndose el vuelco del mismo, quedando recostado sobre su lateral izquierdo en la banquina. Una ambulancia trasladó a la pareja hasta el Hospital local.





Examinados por el médico de Guardia, diagnosticó que el conductor presenta "Múltiples excoriaciones en brazo izquierdo y en el rostro, lado izquierdo", en tanto la mujer tiene "Golpe en el pecho y herida cortante en la frente y parte de la cabeza".

El Fiscal en turno dispuso que se realice Acta de constatación y tomas fotográficas, mientras efectivos de Policía Caminera regularizaron el tránsito en la zona. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Charata, a cargo de la Dra. María Gabriela Rafart Anton; en la causa por "Supuesto Siniestro Vial".

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