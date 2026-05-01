Este 1 de mayo, Sameep realizará trabajos programados en el Primer Acueducto. Para la ejecución de estos trabajos, será necesario interrumpir el bombeo desde Barranqueras, lo que provocará una disminución en el servicio de agua potable en distintas localidades del interior provincial.

La empresa Sameep informa que desde las primeras horas de este viernes 1 de mayo llevará adelante una intervención programada sobre la línea del Primer Acueducto, en la zona de Barranqueras, específicamente en el sector del Puente Río Negro. Para la ejecución de estos trabajos, será necesario interrumpir el bombeo desde Barranqueras, lo que provocará una disminución en el servicio de agua potable en distintas localidades del interior provincial.

Desde la empresa indicaron que, una vez finalizadas las tareas, el servicio comenzará a restablecerse de manera paulatina, normalizándose progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por la intervención. Asimismo, se solicita a los usuarios hacer un uso racional del agua mientras se desarrollan los trabajos y hasta la total normalización del servicio.

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