Continúa el flagelo de los caballos sueltos en rutas chaqueñas. En este ocurrió sobre Ruta Nacional Nº 95, donde un equino fue colisionado anoche por una una camioneta que circulaba entre Villa Ángela y Coronel Du Graty. Milagrosamente el conductor resultó ileso pero su acompañante tuvo que ser hospitalizado. El equino murió en el acto.

El conductor de la camioneta manifestó que había colisionado a un caballo suelto en la ruta, sexo hembra y pelaje moro, que murió en el acto por el tremendo impacto; quedando el vehículo con graves daños en su parte frontal.

Se hizo presente Personal de Policía Caminera Villa Ángela para la regulación del tránsito. Asimismo, llegaron al lugar integrantes de la División Criminalística y Departamento Rural, quienes se abocan a sus tareas pertinentes. Se puso en conocimiento del Fiscal de Investigación Penal Nº 4 de Villa Ángela, se realizó Acta de Constatación y tomas fotográficas, liberando el tránsito más tarde.

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