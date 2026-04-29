Un motociclista no identificado aún, murió en el acto anoche tras ser colisionado desde atrás por un vehículo utilitario, cuando circulaban por Ruta Nacional Nº 16 en cercanías de Makallé.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes un automóvil Fiat Fiorino, tipo furgoneta, color blanco, en la cual se trasladaba un hombre de 39 años domiciliado en Corrientes capital.

La otra parte es una motocicleta marca Suzuki, modelo X100, color negro, la cual era guiada por un individuo aparentemente mayor de edad, no pudiendo establecerse la identidad hasta el momento. Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno Nº 6 a cargo de la Dra. Mariana Echarri, quien dispuso la intervención del médico policial en turno, además del Departamento Bomberos Metropolitana, ayudante fiscal, personal de Gabinete Científico y División Medicina Legal. Policía Caminera reguló el tránsito en el lugar junto a personal de Seguridad Vial del Peaje de Makalle.

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