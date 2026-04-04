Una joven de 20 años permanece en grave estado en el Hospital "4 de Junio", donde fue internada tras un violento accidente de tránsito ocurrido ayer en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al llegar al lugar, efectivos de Comisaría 1º constataron que fueron partícipes una camioneta Toyota Hilux, color gris, guiada por E.R.G. (23), oriundo de Campo Largo, quien circulaba acompañado de otros tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, quienes resultaron ilesos permaneciendo en el lugar. El segundo partícipe fue una motocicleta Rouser Bajaj, de 200 cc, sin dominio colocado, color negro con rojo, guiada por una joven de 20 años domiciliada en el Barrio Ginés Benítez, quién resultó lesionada y trasladada en ambulancia hacia el Hospital "4 de Junio".

En el nosocomio, diagnosticaron a la motociclista con "Traumatismo Encéfalocraneano moderado, con fractura de cráneo occipital izquierda, hematoma epidural, fractura en mano derecha y pérdida de piezas dentarias", quedando internada en sala Shock Room.

Trabajó en el lugar personal de la División Criminalística, en tanto el Fiscal en turno dispuso la entrega de la camioneta a su propietario y la moto fue llevada a la unidad policial. Además se dio intervención a la División Medicina Legal.

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