Por sexto año consecutivo y con más de 535 inscriptos, en la noche del lunes se llevó a cabo la apertura de un nuevo curso de Lengua de Señas Argentina (LSA), organizado por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El curso es dictado por los profesores Facundo Bures, Belén Verón, Iván Núñez y Fabricio Pereyra, quienes estarán acompañados por las intérpretes Daniela Aguirre y Carla Sarobe, junto a las profesoras Maia Adamec y Cynthia Pérez.





La propuesta cuenta con dos niveles: Nivel I (inicial) y Nivel II (destinado a quienes ya realizaron el Nivel I). Además, por primera vez, se implementará el curso de LSA para niños. Las clases del Nivel I se realizarán los lunes a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal, el Nivel II tendrá lugar en la Cámara de Comercio los jueves a las 20.00 horas; mientras que el curso para niños se dictará los lunes a las 18.30 en el Centro Cultural Municipal. Para este último aún quedan lugares disponibles, y los interesados podrán inscribirse de forma presencial en el Centro Cultural el mismo día de inicio de clases.

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