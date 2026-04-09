En las últimas horas del miércoles, agentes de la Comisaría 2º intervinieron en un episodio ocurrido en el Hotel Flamenco, ubicado en el kilómetro 173 de la Ruta Nacional Nº 16. Allí se constató el fallecimiento de Gabriela Patricia Luca, una joven de 20 años domiciliada en el Barrio San Cayetano, quien se desempeñaba como encargada del establecimiento.

De acuerdo con el testimonio del ciudadano, él mismo la habría encontrado en una de las habitaciones y, en un intento por reanimarla, la trasladó hasta el sector externo del hotel, donde finalmente el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Actuaciones judiciales

Ante la gravedad del hecho y siguiendo los lineamientos de rigor, el Fiscal en turno, Dr. César Luis Collado, ordenó de inmediato la activación del protocolo por "Supuesto Femicidio". Como medida preventiva, se dispuso la demora de sujeto hasta que preste declaración testimonial.

En el lugar trabajaron el médico policial, el Gabinete Científico del Poder Judicial y la División Bomberos en el móvil tanatológico, para realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del deceso. El último adiós a Gabriela Patricia Luca se realiza en Sala Velatoria Santa Catalina, ubicada en calle 27 entre 8 y 10 del centro saenzpeñense.

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