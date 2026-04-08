Se notificaron 85 nuevos casos y el total ascendió a 433, de los cuales 76 cuentan con antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas en el cual se detalló que Salta continúa siendo el epicentro del brote, con 315 casos y que las localidades con más casos son Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34 casos), Embarcación (20 casos) y San Ramón de la Nueva Orán (20 casos).

Además, según la información publicada en el BEN, se observa un crecimiento notable en otras jurisdicciones del NOA y el Centro. Jujuy, suma 37 casos, de los cuales 23 son transmisión local, y Tucumán, notificó 27 casos, con un salto en la transmisión local en San Miguel de Tucumán en donde se notificaron 20 casos autóctonos.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró 6 nuevos casos de chikungunya en la semana 12, alcanzando un total de 22 y Catamarca y Santiago del Estero, notificaron 11 casos respectivamente, mientras que Tierra del Fuego, notificó su primer caso confirmado con antecedente de viaje y Chaco mantiene un caso local probable registrado en las semanas previas.

A través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el Ministerio de Salud de la Nación identificó en todas las muestras estudiadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en Argentina durante el brote de 2023-2024.

En tanto, se informó que, hasta el momento no se registraron fallecimientos por esta causa en el país durante la temporada actual y que, en Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración con evolución favorable.

Qué ocurrió con los virus respiratorios

La circulación de virus respiratorios se mantiene estable y, en lo referido a influenza, si bien se registra un leve aumento en la notificación en relación a la semana pasada, los casos se mantienen dentro de valores bajos y de lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS-Cov2.

En relación a la Influenza A (H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas anteriores, se confirmaron 24 casos nuevos de subclado K y el total detectado hasta el momento asciende a 118 confirmados, en 20 jurisdicciones del país.

En tanto, se confirmaron tres nuevos casos de Coqueluche y el total de confirmados en 2026 asciende a 255 con una incidencia acumulada de 0,55 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien el total de casos aún supera las cifras notificadas en años previos, se sostiene la tendencia de disminución registrada luego de las últimas semanas del 2025.

La cartera sanitaria nacional sostiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para identificar cambios en los patrones de circulación viral y optimizar la capacidad de respuesta ante el brote actual. Asimismo, recomienda a los servicios de salud aplicar métodos directos y confirmatorios (como qRT-PCR y ELISA NS1) en muestras tomadas durante los primeros 6 días de síntomas, a fin de proveer información oportuna que permita caracterizar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas para orientar las medidas de control local.

Finalmente, el BEN confirma que se notificaron 2 nuevos casos de Hantavirus, uno en Orán, provincia de Salta y otro en Las Flores, PBA. El total de casos de 2026 asciende a 32 confirmados distribuidos en PBA (14 casos), Salta (12 casos), Chubut (2 casos), Río Negro (2 casos), Entre Ríos (1 caso), y Jujuy (1 caso).

Las regiones Centro y Sur se mantienen por encima del umbral de brote y NOA, en zona de alerta epidemiológica, mientras que, en términos de casos absolutos, PBA concentra la mayor cantidad de casos con 38 confirmados en lo que va de la temporada 2025-2026.

Fuente y fotos: NA