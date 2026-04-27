El Municipio y la Provincia firmaron un convenio para la refacción del Registro Civil Nº1.

Se trata de una intervención largamente esperada, teniendo en cuenta el estado del edificio y su importancia como patrimonio de la ciudad. A partir de este acuerdo, el Municipio aportará la mano de obra necesaria para llevar adelante los trabajos, mientras que el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio; proveerá los materiales.

Durante el encuentro, el Intendente destacó la importancia de avanzar en acciones concretas que mejoren los servicios para los vecinos, remarcando que esta obra permitirá optimizar la atención en un espacio clave para la realización de trámites.

Por su parte, el Ministro Peche valoró la posibilidad de trabajar de manera articulada con el Municipio y señaló que la refacción del edificio no solo apunta a mejorar las condiciones edilicias, sino también a brindar una mejor atención a los ciudadanos. Además, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de continuar desarrollando acciones conjuntas para fortalecer distintas áreas y dependencias, en beneficio de toda la comunidad.

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