El integrante de la Red de Veterinarios en Catástrofes, Javier Aranda, explicó que el operativo fue reprogramado y detalló los riesgos que enfrentan mascotas y animales silvestres.

Aranda indicó que las inundaciones generan condiciones para la aparición de afecciones. "Cuando hay un terreno inundado, todos los animales huyen. Aparecen ratas que son vectores de muchas enfermedades", advirtió.

El veterinario alertó sobre situaciones habituales en estos contextos: "El animal, con el estrés, tiene defensas bajas y ahí aparecen las enfermedades". Aranda indicó que lo principal es evitar el contacto con las especies silvestres.

El especialista también remarcó los riesgos: "No hay que tocar a esos animales", y recordó que en la región existen víboras venenosas como la yarará, la cascabel y la coral. "Cuando baja el agua, hay que limpiar con lavandina", recomendó. También aconsejó ventilar los ambientes y permitir la entrada del sol.

Fuente y fotos: Norte