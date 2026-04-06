Las clases iniciarán el 6 de abril y se realizarán todos los lunes, de 19 a 21:30 horas, en Sala de Consejo de la Universidad.

Se encuentra aprobada por Resolución Nº 356/2026-R. y las clases se realizarán los lunes, de 19.00 a 21.30 horas, durante siete meses. Tiene como objetivos específicos que los participantes adquieran conocimientos sobre la historia del vino y regiones productoras en Argentina, identifiquen tipos de cepas, aspectos generales de viticultura y vinicultura, reconozcan aspectos de crianza, conservación y servicio de vinos, utilicen conocimientos del maridaje en reuniones sociales, conozcan aspectos de servicio y protocolo de vinos e identifiquen los diferentes vínculos entre el sector gastronómico y el vitivinícola.

La Diplomatura tratará las siguientes temáticas: historia del vino, viticultura y vinicultura, geografía vitivinícola argentina, cata técnica, maridajes. Otras bebidas: cervezas, destilados y aperitivos, servicio de vinos; armado de cata de vinos.

Información e inscripciones

A través de la página web: https://cursos.uncaus.edu.ar/

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