Las clases iniciarán el 6 de abril y se realizarán todos los lunes, de 19 a 21:30 horas, en Sala de Consejo de la Universidad.
La Universidad Nacional del Chaco Austral abre inscripciones para la Diplomatura en Sommelier- Nivel 1, que iniciará sus clases el 6 de abril de 2026, mediante modalidad presencial en Sala de Consejo de la institución, ubicada en Comandante Fernández Nº 755 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Se encuentra aprobada por Resolución Nº 356/2026-R. y las clases se realizarán los lunes, de 19.00 a 21.30 horas, durante siete meses. Tiene como objetivos específicos que los participantes adquieran conocimientos sobre la historia del vino y regiones productoras en Argentina, identifiquen tipos de cepas, aspectos generales de viticultura y vinicultura, reconozcan aspectos de crianza, conservación y servicio de vinos, utilicen conocimientos del maridaje en reuniones sociales, conozcan aspectos de servicio y protocolo de vinos e identifiquen los diferentes vínculos entre el sector gastronómico y el vitivinícola.
La Diplomatura tratará las siguientes temáticas: historia del vino, viticultura y vinicultura, geografía vitivinícola argentina, cata técnica, maridajes. Otras bebidas: cervezas, destilados y aperitivos, servicio de vinos; armado de cata de vinos.
Información e inscripciones
A través de la página web: https://cursos.uncaus.edu.ar/
Periodismo365