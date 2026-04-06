El ilícito ocurrió el domingo por la madrugada, aprovechando la ausencia del propietario de la vivienda, uno de los hijos de Oscar Dudik, ministro de la Producción del Chaco. Los delincuentes sustrajeron un dron y varios elementos de valor.

El hecho sucedió en la madrugada del pasado domingo, en una vivienda ubicada sobre calle 9 casi 26 del barrio 1º de Mayo, donde reside uno de los hijos del ministro Dudik. Las cámaras de vigilancia en el domicilio registraron cuando dos malvivientes irrumpieron en el inmueble y tras recorrer varios lugares de la casa, robaron varios elementos de mucho valor, entre ellos un dron.

UN DETENIDO

Con las filmaciones aportadas por las cámaras que ofreció el propietario del lugar, personal de la División Investigaciones llegó hasta el domicilio de uno de ellos y pudo recuperar parte de los elementos.

El detenido es un joven de 18 años de edad, identificado como R.Q. quien contaría con antecedentes por hechos similares. Personal de Investigaciones continúa con las tareas para dar con el otro cómplice, que ya está identificado y al momento de los allanamientos a la propiedad del mismo no se lo pudo encontrar, como tampoco parte de las demás cosas robadas.

Fuente y fotos: Norte



