La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) anunció la apertura de inscripciones para la Maestría en Planificación y Gestión Pública, una propuesta de posgrado orientada a la formación de profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en distintos niveles del Estado.

El posgrado otorgará el título de Magíster en Planificación y Gestión Pública y se encuentra aprobado por la CONEAU mediante dictamen correspondiente al Acta N° 591, lo que garantiza la calidad académica de la propuesta.

La dirección académica estará a cargo del Mg. Aníbal Jorge Sotelo Maciel, acompañado por el Secretario Técnico, Ing. Raúl Oscar Codutti, junto a un destacado comité académico integrado por referentes de reconocida trayectoria en el ámbito de la gestión pública y la académica.

La propuesta está destinada a egresados de universidades nacionales o privadas con títulos de grado -o de nivel superior no universitario de al menos cuatro años- en áreas vinculadas a las ciencias sociales, jurídicas, políticas o económicas. Asimismo, podrán postularse graduados de universidades extranjeras que cumplan con los requisitos de convalidación establecidos por la normativa vigente.

La maestría apunta a profesionales que se desempeñen -o aspiren a hacerlo- en organismos de la administración pública, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, así como en otros poderes del Estado o en organizaciones no estatales vinculadas al diseño y ejecución de políticas públicas.

Las actividades curriculares han sido diseñadas en formato teórico-práctico, promoviendo una formación integral que articula conocimientos conceptuales con herramientas aplicadas para la gestión pública contemporánea.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: https://cursos.uncaus.edu.ar o comunicarse al teléfono 11 3989 3283, de lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas, o vía correo electrónico a modernizacion@uncaus.edu.ar.

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