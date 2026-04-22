La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) anunció la apertura de inscripciones para la Maestría en Planificación y Gestión Pública, una propuesta de posgrado orientada a la formación de profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en distintos niveles del Estado.
La carrera, que iniciará el 29 de abril de 2026, cuenta con una duración de dos años, una carga horaria total de 700 horas y se dictará bajo modalidad virtual 100%, con clases sincrónicas a través de Zoom y material de estudio incluido.
El posgrado otorgará el título de Magíster en Planificación y Gestión Pública y se encuentra aprobado por la CONEAU mediante dictamen correspondiente al Acta N° 591, lo que garantiza la calidad académica de la propuesta.
La dirección académica estará a cargo del Mg. Aníbal Jorge Sotelo Maciel, acompañado por el Secretario Técnico, Ing. Raúl Oscar Codutti, junto a un destacado comité académico integrado por referentes de reconocida trayectoria en el ámbito de la gestión pública y la académica.
La propuesta está destinada a egresados de universidades nacionales o privadas con títulos de grado -o de nivel superior no universitario de al menos cuatro años- en áreas vinculadas a las ciencias sociales, jurídicas, políticas o económicas. Asimismo, podrán postularse graduados de universidades extranjeras que cumplan con los requisitos de convalidación establecidos por la normativa vigente.
La maestría apunta a profesionales que se desempeñen -o aspiren a hacerlo- en organismos de la administración pública, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, así como en otros poderes del Estado o en organizaciones no estatales vinculadas al diseño y ejecución de políticas públicas.
Las actividades curriculares han sido diseñadas en formato teórico-práctico, promoviendo una formación integral que articula conocimientos conceptuales con herramientas aplicadas para la gestión pública contemporánea.
Para consultas e inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: https://cursos.uncaus.edu.ar o comunicarse al teléfono 11 3989 3283, de lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas, o vía correo electrónico a modernizacion@uncaus.edu.ar.
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