En la tarde de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por intensas precipitaciones, granizo y vientos fuertes del sector sur para todo el centro del Chaco.

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día miércoles 22 de abril de 2.026 - generado a las 18.21 horas, el SMN anticipa que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

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