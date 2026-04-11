Unico Silver, de Australia, halló plata y oro en el yacimiento La Morocha, en la provincia de Santa Cruz. Mientras que la canadiense Latin Metals anunció la expansión de su proyecto de exploración de oro Organullo, en Salta.

La compañía dijo en un comunicado que la nueva zona mineralizada fue descubierta al sureste del yacimiento La Morocha, dentro del proyecto Joaquín, en la provincia de Santa Cruz. “Este es el segundo descubrimiento importante reportado en julio tras la expansión de La Negra y refuerza aún más la escala y el potencial de crecimiento del sistema Joaquín”, destacó la compañía minera.

Según Unico Silver, el enfoque del proyecto ahora se está desplazando a lograr un mayor crecimiento de los recursos y se prevé una estimación revisada de recursos minerales para principios de 2026. Unico Silver compró el proyecto Joaquín en agosto de 2024 a la canadiense Pan American Silver. Además de Joaquín, Unico Silver es dueño del proyecto de oro y plata Cerro León, también en Santa Cruz, dentro del Macizo del Deseado, una región con intensa actividad de exploración minera.

Minera canadiense Latin Metals expande su proyecto para explorar oro en Argentina

La minera canadiense Latin Metals anunció la expansión de su proyecto de exploración de oro Organullo, en la provincia argentina de Salta, en el noroeste del país. La compañía informó en un comunicado que, tras una solicitud presentada ante las autoridades de Salta, ha obtenido los derechos sobre la propiedad minera Malena VI, de 1.032 hectáreas, que colinda con el proyecto Organullo. “Esta adquisición supone una importante incorporación al proyecto de exploración aurífera de Organullo”, señaló Keith Henderson, presidente y director ejecutivo de Latin Metals.

El proyecto, cuya superficie ahora es mayor, está sujeto a un acuerdo de opción con AngloGold según el cual la minera sudafricana tiene la opción de adquirir una participación total de hasta el 80 % de Organullo y también de los proyectos Ana María y Trigal de Latin Metals.

El año pasado, Latin Metals obtuvo la aprobación del Informe de Impacto Ambiental y Social para desarrollar la etapa de exploración avanzada en Organullo. La compañía canadiense posee 18 proyectos mineros de exploración de cobre, oro y plata en Perú y Argentina.

Fuente y fotos: EFE - elDiarioAR