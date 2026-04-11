La planta de Sudamericana Lácteos ya casi no produce nada. Los dueños quieren cedérsela a los trabajadores, pero las deudas son un problema. La planta sostiene al Departamento San Jerónimo y el cierre provocaría un caos social.

La gravedad de la situación va más allá de las dimensiones de la empresa y está directamente relacionada con la situación social de San Jerónimo, un departamento de apenas 2.000 habitantes donde Sudamericana Lácteos es un actor clave de la economía local.

En la planta ubicada en la localidad de Díaz, hace tres meses que los trabajadores no cobran, los niveles de producción son muy bajos, prácticamente nulos. Autoridades municipales y dueños de la empresa manejan la posibilidad de convertirla en una cooperativa en manos de los empleados, pero todavía no está claro si estos aceptarían y si sería económicamente viable teniendo en cuenta la situación general del país.

“Golpea de lleno a la economía del pueblo”

El presidente comunal de la localidad, Juan José González, fue quien confirmó la situación y reveló que la firma mantiene una abultada deuda con los tamberos. Al respecto, subrayó que “para un pueblo de 2.000 habitantes es sumamente importante”. Y remarcó que la situación “golpea muy de lleno la economía del día a día del pueblo”.

González ratificó que se reunieron con los dueños de la planta, que son de Villa María, Córdoba, quienes admitieron los problemas que tuvieron en la transición de la compra con los propietarios anteriores y que derivó en la cesación de pagos tanto a los tamberos como a los empleados.

En octubre del año pasado un productor ya se había quejado las irregularidades en los pagos de Sudamericana Lácteos: “Prometían que iban a pagar, pero los pagos nunca se concretaban. Lo más preocupante es que no tenemos respuestas ni fechas de pago”.

Respecto de la posibilidad de crear una cooperativa, mediante la política de Recuperación de Empresa que tiene la provincia de Santa Fe, González explicó que efectivamente “esa figura jurídica lleva al armado de una cooperativa» y que hay una idea en firme de que la empresa la tomen «los empleados y sigan trabajando”.

Confirmó, en ese sentido, que “durante la charla con el titular de la empresa, él dijo que está dispuesto a poner en manos de los empleados la fábrica para que siga trabajando. Es una decisión de la gente, de los empleados y en esa instancia estamos”.

Además de calificar la actualidad de la empresa como “muy oscura”, aseguró que desde la comuna ya se acercó esta posibilidad de recuperación. Pero ahora falta conocer la decisión de los trabajadores, teniendo en cuenta la crisis general de la Argentina y el volumen de deudas que acumula la empresa láctea.

Asimismo, días atrás confirmó que desde el Ministerio de Producción provincial se comunicaron para interiorizarse en la situación. “Hoy recibimos una comunicación desde un ministerio de la provincia y nos dijeron que veían con buenos ojos la propuesta y que estarían dispuestos a acompañar”, contó.

En paralelo, la seccional Gálvez de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) sigue de cerca el conflicto y advirtió la existencia de irregularidades laborales. Mientras, los trabajadores siguen yendo a la fábrica, donde no tienen nada que hacer ni respuestas a sus inquietudes.

Fuente y fotos: Gestión Sindical