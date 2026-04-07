La relevancia de su poderío y nivel de armamento nuclear naval adquiere una notable importancia en el contexto de las tensiones globales surgidas tras el conflicto entre EE. UU. e Israel e Irán. Este escenario propicia un debate sobre qué naciones están en condiciones de poseer armas nucleares.

En este contexto, el líder Kim Jong-un afirmó que el armamento nuclear naval del país “avanza de manera satisfactoria”, mientras supervisaba pruebas de un destructor ultramoderno y el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra, según informó Deutsche Welle, DW, citando a la agencia estatal KCNA.

Mientras Estados Unidos e Israel atacan a Irán con el argumento de que no puede ni debe crear bombas nucleares, al igual que poseer material radiactivo como lo es el plutonio-239 o el uranio-235, Corea del Norte volvió a encender las alarmas globales tras anunciar avances en el despliegue de armas nucleares en su marina, en un contexto internacional marcado por conflictos y la carrera por el poder atómico.

Corea del Norte potencia su capacidad nuclear marina

Kim Jong-un ha declarado que su nación alcanzó un “cambio radical” en la defensa de su soberanía marítima, un logro que, según sus afirmaciones, no se había concretado en los últimos cincuenta años, conforme a reportes citados por DW.

El recientemente reelegido líder norcoreano llevó a cabo una inspección de un buque de la clase Choe Hyon, uno de los dos que han sido incorporados recientemente a la flota. Durante estas pruebas, también supervisó el lanzamiento exitoso de un misil de crucero desde el mar, según informó la agencia estatal KCNA, citada por DW.

Expertos advierten que el despliegue de armas nucleares en plataformas navales incrementa la capacidad de ataque de Corea del Norte y complica la detección preventiva, lo que eleva el riesgo estratégico en la región de Asia-Pacífico.

El debate internacional sobre la posesión de armas nucleares

El Tratado de No Proliferación Nuclear, TPN, ha sido suscrito por 189 naciones desde 1970, con el objetivo de restringir la expansión de armamento atómico y fomentar el desarme, constituyendo así la piedra angular del sistema internacional destinado a prevenir la proliferación.

La coexistencia de potencias nucleares, tanto dentro como fuera del TPN, genera un debate incesante sobre la legitimidad y la seguridad global, especialmente en el contexto de conflictos regionales, como el de Medio Oriente, que reintroducen las armas nucleares en el epicentro de la política internacional.

Cinco potencias nucleares son signatarias del tratado: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. No obstante, existen otros países que han desarrollado armamento nuclear al margen de este marco legal. Entre estos se encuentran India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Este último firmó el tratado en 1985, pero se retiró en 2003 para proseguir con su programa nuclear de manera independiente.

Fuente y fotos: DW - El Cronista