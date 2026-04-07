Trump y su ultimátum a Teherán, que expira hoy: "Podemos destruirlo todo en cuatro horas".

Donald Trump insiste en sus amenazas a Irán. El presidente de EEUU ha advertido este lunes al régimen de los ayatolás de que destruirá puentes e infraestructuras energéticas "en cuatro horas" si no reabre el estrecho de Ormuz antes de que expire su ultimátum, a las 02:00 de la madrugada del miércoles (hora peninsular española). "Todo Irán podría ser eliminado en una noche y podría ser mañana mismo", ha manifestado Trump desde la Casa Blanca. El jefe del Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth, lo ha ratificado a continuación: "Hoy se registrará el mayor número de ataques; mañana, incluso más que hoy".

Las palabras de ambos llegaban después de que este lunes se descartara el alto el fuego de 45 días planteado por los países mediadores como primer paso hacia el fin de la guerra en Oriente Próximo. Primero lo descartó Washington, que restó valor a esa iniciativa. Y luego lo hizo Irán, que ve prioritario un acuerdo de larga duración. Teherán ha presentado una contrapropuesta que Trump considera "significativa" pero todavía "no suficiente". Aunque el plazo no ha concluido, los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán han alcanzado el complejo petroquímico de South Pars en Asaluyeh, y el complejo petroquímico de Marvdasht, cerca de Shiraz, en el sur del país.

Fuente y fotos: El Mundo