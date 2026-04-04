Finalizó un nuevo operativo "antiwileros" con secuestros, demorados y detenidos. Un Inspector de tránsito fue embestido y el presunto autor huyó del lugar dejando su rodado. Más tarde se presentó en sede policial donde quedó detenido.

Esta madrugada, personal policial y de la Dirección de Tránsito Municipal realizaron un operativo denominado “anti-wileros” en el microcentro de la ciudad, con el objetivo de desalentar hechos ilícitos y la circulación de motociclistas en modalidad peligrosa.

El procedimiento contó con controles fijos, cierres de calles, patrullajes y la intervención de automovilistas en puntos clave, apoyados por el monitoreo de cámaras de videovigilancia. Cabe remarcar que se trabajó en conjunto con Tránsito Municipal y el Departamento 911 para ordenar la circulación en sectores estratégicos.

En medio del operativo, un grupo alrededor de 30 motocicletas intentó irrumpir en uno de los controles, situación en la que un agente de Tránsito resultó lesionado. En ese contexto, se secuestró una motocicleta de alta cilindrada que fue abandonada por su conductor, continuando con las actuaciones correspondientes.

Como resultado, se demoraron 14 motovehículos por infracciones y se secuestró otro rodado en el marco de una causa por lesiones en accidente de tránsito. Asimismo, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un mayor de edad y cuatro menores, todos vinculados al grupo identificado como “wileros”.

Con respecto al incidente donde resultó lesionado un inspector de tránsito municipal, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que el incidente ocurrió en horas de la madrugada en calle 21 esquina 14, pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí resultó lesionado el señor Hugo Roberto Vallejos, personal de la Dirección de Tránsito Municipal; quien fue colisionado por un motociclista que dejó abandonado el rodado y se dio a la fuga.

Luego de realizar trabajos de investigación, la Policía estableció que el motociclista se trataba de I.A.P. Los uniformados fueron hasta el domicilio del acusado pero no estaba en su casa, donde sus familiares manifestaron que se presentarían en sede policial. En esas circunstancias, esta mañana a las 07.40 horas en Comisaría 1º, de forma espontánea se hicieron presentes I.A.P., de 19 años junto a su hermana (34) y su tía (53), todos domiciliados en el Barrio Monseñor De Carlo.

El Fiscal en turno dispuso su aprehensión quedando alojado en esa unidad policial. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. César Collado, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

Periodismo365



