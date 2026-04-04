El Pentágono reveló este viernes detalles de la operación Furia Épica contra Irán que se salda hasta hoy con 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos en un conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

Otros 63 heridos son de la Armada, 19 de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea. De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea. Las cifras reveladas hoy no incluirían las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

Iran says it shot one of the two US planes downed amid race to find lost pilot as Pentagon admits 365 US servicemembers have been wounded in the war so far https://t.co/Sz6g6uXiUw — Daily Mail (@DailyMail) April 4, 2026

Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.

Fuente y fotos: DW - EFE - AP