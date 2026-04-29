El presidente trató de "chorros" y "corruptos" a los trabajadores de prensa que le preguntaron si consideraba suficientes las explicaciones de Manuel Adorni sobre su brusco incremento patrimonial y el raíd de viajes costosos que investiga la Justicia y fueron a partir de su ingreso al Estado.

Fue el último, no el único, exabrupto de Milei en la jornada. Apostado en uno de los palcos de la Cámara, antes la había emprendido a los gritos contra algunos legisladores en plena exposición de Adorni, al que ordenó respaldar con la presencia de todos los integrantes del Gabinete.

Cuando la diputada de izquierda Myriam Bregman interrumpió a Adorni mientras repasaba el alineamiento internacional automático del Gobierno con Donald Trump y el seguidismo de la devastación territorial que Israel lanzó sobre Gaza y luego sobre el Líbano e Irán, llamándolos "asesinos" y "cómplices del genocidio". El presidente intervino y le gritó: "Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos".

Otro de los momentos de enojo lo mantuvo con el legislador peronista Aldo Leiva, que le hizo un gesto de "tres" con los dedos, en referencia al 3% de las supuestas coimas de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Milei le respondió con otro grito: "No entendés nada".

Durante la sesión informativa, el Presidente sólo tuvo un gesto de aprobación con el diputado Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, a quien saludó con dos pulgares arriba. Las otras intervenciones de Milei durante la presentación incluyeron aplausos y gritos de apoyo a Adorni, que negó la comisión de cualquier delito en torno a sus caros viajes y la compra de propiedades, todo desde que ingresó a trabajar para el Estado.

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