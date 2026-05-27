Lo informó la SIDE mediante un comunicado.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) emitió un comunicado este miércoles en donde advierte que algunas embarcaciones provenientes de diferentes zonas con alto riesgo de ébola vienen en camino a la Argentina. Por este motivo se activaron los protocolos, con el objetivo expreso de “resguardar la salud de la población”.

La noticia llega poco después de la salida de nuestro país de la Organización Mundial de Salud (OMS), lo que podría completar una grave situación sanitaria en nuestro territorio. En el comunicado, la agencia estatal de Inteligencia sostiene que “ante el brote de ébola en África y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina“.

Más adelante aclaran que “la identificación de estos movimientos, a partir de información recibida por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población" y agregaron que “gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos“.

Qué es y cómo se contagia

El ébola es una enfermedad infecciosa grave. Se contagia por contacto directo con los fluidos corporales de otra persona sintomática y tiene una gran letalidad: según la OMS el promedio se ubica entre el 50 y el 60% de sus afectados.

Buena parte de la preocupación se debe a que aún no hay vacunas ni terapias comprobadas exitosamente contra la cepa Bundibugyo de esta enfermedad, lo que podría culminar con que se expanda en zona de recursos sanitarios limitados.

Los síntomas del ébola son fiebre, fatiga extrema, dolor muscular, dolor de cabeza y de garganta. Más adelante puede avanzar en vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y disfunción hepática y/o renal. Finalmente puede provocar hemorragias internas y externas.

Fuente y fotos: Página/12 - AFP



