Trabajadores del Correo Argentino permanecen en estado de alerta y asamblea por 400 despidos y podrían llegar a ser 900.

Lo que empezó como un reclamo por la reapertura de paritarias derivó en la decisión de permanecer en estado de “alerta y asamblea” por el envío de 400 telegramas para los trabajadores del Correo Argentino, quienes recibieron esa dura respuesta por su pedido de actualización salarial. Sin embargo, el panorama puede ponerse peor, ya que comenzó a circular una versión que indica que las autoridades de la empresa planean ejecutar unas 900 cesantías.

A propósito, el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT), Alberto Cejas, recordó que el 7 de abril pasado empezaron con la solicitud de “reapertura de paritarias”.

En ese contexto, mencionó que “un salario de un trabajador de correo con cinco años de antigüedad está en los 700.000 pesos, cifra que, obviamente, no alcanza en absoluto para nada”. Sin embargo, Cejas enfatizó que se encontraron “con la respuesta de la empresa de empezar a mandar telegramas de despido”.

El dirigente sindical enumeró que son 400 los telegramas enviados por la empresa estatal en todo el país. Sin embargo, la situación podría agravarse, ya que avisó que según “trascendidos”, Correo Argentino piensa echar a 900 empleados. Por lo que consideró al panorama como “muy preocupante”.

Correo Argentino ya se desprendió de siete mil empleados de una planta de 18.000. Todo ese trabajo se vio recargado en los 11.000 trabajadores que quedaron. El sindicalista puntualizó que “todo ese esfuerzo que se ha hecho para una empresa que ahora es superavitaria no se ve reflejado en los trabajadores, sino por el contrario: no solamente que nos ponen un cepo en las paritarias, sino que ahora pretenden ponernos un bozal para callarnos y no gritar las injusticias que nos están pasando”.

El plan de lucha

Cejas mencionó que como réplica trabajan “a reglamento” y anunció un paro total de actividades por 48 horas para los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Además se realizaron denuncias pertinentes ante el Ministerio de Trabajo y los asesores legales

Se siente en las provincias

El conflicto también se siente con fuerza en ciudades del interior y Marcelo Díaz, secretario general de la Asociación Libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Alecyt), de la provincia de Córdoba. comentó que “nosotros desde el día lunes que estamos recibiendo telegramas de despidos”.

“Tenemos alrededor de 100 compañeros despedidos. En el día de hoy todavía no hemos tenido información de que haya algún telegrama, pero no lo descarto tampoco”, sumó. Al igual que Cejas indicó que “esto es simplemente por levantar la voz y pedir un salario justo porque no tenemos paritarias libres, simplemente lo impuesto por el Gobierno Nacional”. “Desde noviembre del 23 que no podemos tener paritarias libres y por ende ha quedado nuestro salario al borde de la indigencia con alrededor de 700.000 pesos”, repasó

Finalmente, manifestó que “nunca hemos podido discutir paritarias libres a pesar de que nosotros siempre, cuando hemos tenido la oportunidad, hemos dado nuestras propuestas para mejorar y nunca, cuando llegaba política salarial del Gobierno, siempre fueron rechazadas”.

Fuente y fotos: Data Gremial