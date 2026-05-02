Una anecdótica situación se vivió este viernes en Campo Gallo, provincia de Santiago del Estero; luego de que un grupo de amigos viera frustrados sus festejos. Luego de horas preparando el tradicional locro, se les cayó la olla cuando se disponían a servirlo.

El hecho ocurrió ya pasado el mediodía de este viernes en la localidad santiagueña ubicada a pocos kilómetros de límites con el Chaco, cuando un grupo de amigos se aprestaban a compartir el plato criollo para celebrar el Día del Trabajador; algo muy común en la fecha. Sin embargo, la jornada terminó en amargura, luego de que la comida quedara derramada sobre la tierra.

Según señala Solo Radio, el festivo grupo se reunió en horas de la mañana para preparar el locro, dado que su cocción es un proceso largo y de muchos pasos. Al cabo de unas horas, cuando la comida estaba lista para ser servida, fueron a retirar la olla de gran tamaño del fuego.

Desafortunadamente, una de las asas cedió y la olla se volcó derramando todo el contenido. Un momento que dejó atónitos a los presentes. Algunos tomaron fotos con sus celulares de la comida en el piso y optaron por reírse de la situación, otros terminaron completamente desilusionados al ver frustrado su día de celebración.

Fuente y fotos: Info del Estero