Finalmente, el desenlace para la causa del hombre de 82 años hallado muerto en una zona rural tras varios días desaparecido.

Según los resultados de la autopsia y la información proporcionada por el titular de la Fiscalía de Investigación Penal 3, Sergio Ríos, el deceso se produjo por causas natural. Las pericias médicas no constataron signos de violencia sobre el cuerpo, lo que derivó en la inmediata liberación de las personas que se encontraban detenidas bajo la sospecha inicial de un hecho delictivo.

No obstante, el corresponsal de este medio señaló que, a pesar de descartarse el homicidio, los implicados podrían enfrentar una imputación por el delito de hurto simple. Esto se debe a que, durante los allanamientos previos, se logró el secuestro de la billetera, documentos personales y la bicicleta de la víctima en el domicilio de estas personas.

Finalmente, el corresponsal Radlovaski, desde Villa Ángela indicó que la familia de Bernabé se encuentra muy compungida y considera el tema como cerrado, solicitando que no se divulguen más detalles para poder realizar el duelo correspondiente en la intimidad.

Fuente y fotos: Alerta Urbana