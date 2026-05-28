FECHACO alertó sobre la crisis del comercio y pidió alivio fiscal: “Hay poco interés del gobierno nacional en las PyMEs”.

El secretario general de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Ernesto Scaglia, analizó la situación actual de las pequeñas y medianas empresas chaqueñas, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector comercial y cuestionó la presión tributaria y los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al mismo tiempo, destacó el lanzamiento de un nuevo programa de financiamiento orientado al rubro de la construcción, que busca generar empleo y movimiento económico en la provincia.

En declaraciones a CIUDAD TV, Scaglia explicó que la iniciativa fue trabajada junto al Nuevo Banco del Chaco y Unicobros, a partir de una propuesta impulsada desde FECHACO para apuntalar un sector particularmente golpeado tras la paralización de la obra pública. “El objetivo es dinamizar la construcción, que es una actividad que genera mucha mano de obra, especialmente en el interior de la provincia”, sostuvo.

Créditos para materiales y refacciones

El programa permitirá a consumidores acceder a planes de financiación para la compra de materiales de construcción, equipamiento y mejoras para el hogar. Según explicó Scaglia, quienes cuenten con Tarjeta Tuya podrán acceder a los planes habituales de hasta 12 cuotas, mientras que se sumará una nueva herramienta: créditos bancarios de hasta 36 cuotas gestionados directamente desde el comercio adherido.

“Una persona puede ir al comercio, elegir lo que necesita —cemento, equipamiento para cocina u otros materiales— y desde allí se inicia la gestión del crédito con el banco. Una vez aprobado, realiza la compra y luego paga las cuotas al Banco del Chaco”, detalló. Además, aclaró que mediante la plataforma de Unicobros, los planes en cuotas también podrán utilizarse con otras tarjetas en comercios adheridos.

La construcción y el empleo

Scaglia vinculó la iniciativa con la necesidad de recuperar empleo en un contexto marcado por la paralización de la obra pública nacional. “Donde hay piedra, arena y cemento, hay alguien trabajando”, resumió, al remarcar que miles de trabajadores de la construcción quedaron sin actividad en los últimos meses. En ese sentido, insistió en que la generación de empleo debe venir del sector privado, aunque remarcó que el Estado sigue siendo clave en materia de infraestructura.

“El sector comercial está complicado”

Consultado sobre la situación económica de las PyMEs chaqueñas, el dirigente empresarial reconoció un escenario dispar. “Hay sectores complicados, especialmente el comercio. Pero otros vinculados al agro, la minería y la energía están funcionando bien”, indicó.

En particular, destacó el buen presente del sector agropecuario del sudoeste chaqueño, impulsado por la cosecha, mejores precios y un mayor movimiento económico en el interior provincial. Sin embargo, advirtió que el panorama es más complejo en el área metropolitana del Gran Resistencia, donde predominan otras actividades económicas menos dinámicas.

Críticas a ARCA por embargos y presión tributaria

Uno de los puntos más duros de la entrevista estuvo centrado en la situación impositiva y el accionar de ARCA. Scaglia cuestionó los embargos sobre cuentas bancarias de comerciantes y empresas, al señalar que generan complicaciones financieras inmediatas. “Si una cuenta está embargada, rebotan cheques y eso afecta toda la cadena de pagos”, sostuvo.

En ese marco, reveló que FECHACO, a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizó presentaciones para frenar este tipo de medidas. A la vez, insistió en la necesidad de una reforma tributaria profunda. “Seguimos con un IVA del 21%, Ganancias del 35% y una presión tributaria muy alta. Eso hace muy poco competitivo al sector productivo”, cuestionó. También planteó que el problema de fondo es la informalidad: “No hay que cobrarle mucho a pocos, sino poco a muchos”.

“No tenemos quién represente a las PyMEs”

Scaglia también apuntó contra el Gobierno nacional al considerar que actualmente las pequeñas y medianas empresas no tienen interlocutores dentro de la gestión nacional. “En este momento no tenemos a alguien que represente dentro del Gobierno a las pymes, no tenemos con quién dialogar las pymes”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno nacional “pone el foco únicamente en la macroeconomía y en las grandes empresas”, dejando de lado a los pequeños comerciantes y empresarios. “Vemos poco interés del Gobierno Nacional en el empresario chico, en la micro pyme, que es la que genera empleo todos los días y la que más mano de obra aporta en el sector comercial”, remarcó.

Además, lamentó que se hayan perdido espacios de diálogo que anteriormente existían entre las cámaras empresariales y Nación, especialmente durante gestiones anteriores de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los sectores más golpeados

El dirigente empresarial identificó como los rubros más afectados al textil, la marroquinería y el calzado, principalmente por el ingreso de productos importados. También mencionó al sector de la construcción, afectado por el freno de la obra pública y la pérdida de capacidad de ahorro de las familias. “No alcanza a fin de mes y eso impide terminar obras o comenzar nuevas refacciones”, explicó.

Capacitación laboral: faltan soldadores, torneros y pilotos de drones

Por otra parte, Scaglia adelantó que FECHACO trabaja junto al Ministerio de Educación provincial en un convenio para fortalecer la formación técnica y terciaria vinculada a las necesidades productivas. “El mercado está demandando otros perfiles: no se consiguen soldadores, torneros o pilotos de drones agrícolas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las cámaras empresariales del interior vienen reclamando capacitaciones específicas para responder a nuevas demandas tecnológicas y laborales, especialmente en el sector agropecuario.

Fuente, multimedia y fotos: Chaco Día por Día