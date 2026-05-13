El hombre, de 41 años de edad; es el tío de la víctima. Fue detenido por los agentes de la División Investigaciones y fue puesto ante la Justicia por Supuesto Abuso Sexual.

En la tarde de este martes, los uniformados se dirigieron a una vivienda ubicada por la calle Sáenz Peña al 700 aproximadamente, y allí dieron con el involucrado en el caso, lo identificaron y poseía las características físicas que el autor. En esas circunstancias, inmediatamente fue conducido a la dependencia policial.

El conducido fue notificado de su aprehensión por la causa de Supuesto Abuso Sexual, a disposición de la Fiscalía N° 1 de Castelli a cargo del Dr. Gerónimo Roggero. Se dio intervención a las áreas competentes para la asistencia y contención de las víctimas.

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