En la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) se llevó a cabo una Clase Pública para visualizar el derecho a la Educación Pública, donde se exige la aplicación de la Ley, las consignas de defensa de la educación pública, financiamiento universitario y recomposición salarial para el sector docente y no docente.

El reclamo se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, que establece un refuerzo presupuestario para las universidades públicas y contempla una recomposición salarial retroactiva desde 2023.

Sin embargo, la normativa permanece sin implementación por parte del Poder Ejecutivo nacional, que suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento correspondientes. Aunque tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el veto presidencial, la ley aún no fue puesta en vigencia.

En este escenario, las universidades nacionales continúan funcionando con la prórroga del presupuesto correspondiente al año 2023, debido a que el Presupuesto 2024 nunca fue aprobado por el Congreso. A esto se suma la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes universitarios, que según los gremios del sector alcanza cerca del 34 %, ubicándose entre los más bajos de los últimos 23 años.

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