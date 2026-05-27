El pedido de interpelación fue ingresado por diputados de la oposición con la finalidad de obtener respuestas del ministro de Salud, Sergio Rodríguez, sobre el desempeño de Lidia Mabel Ojeda como médica del sistema sanitario público. La citación quedó pautada para el 24 de junio a las 11 en el recinto de sesiones “Deolindo Bittel”.

Al momento de los ingresos fue el diputado justicialista Nicolás Slimel quien se pronunció y mocionó que se ponga a consideración la fecha de la interpelación al ministro Rodríiguez. “Nosotros vamos a proponer que sea el próximo 24 de junio, con hora a confirmar. Entiendo que hay una posición de las 11 de la mañana, pero si podría ser más temprano nos parece mejor”, expresó. Posteriormente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, confirmo la citación para el 24 de junio a las 11 horas.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día