El Centro de Industriales Panaderos del Chaco (CIPCH) declaró formalmente el Estado de Emergencia Operativa y Financiera del sector en toda la provincia.

Reflejaron además “los números de la asfixia”:

​Margarina y Materias Grasas: un insumo base para la facturería sufrió un aumento salvaje del 47,6% en solo 25 días. Los precios de lista ya resultan importantes, con valores prohibitivos para la producción diaria.

​El sablazo de SECHEEP: el nuevo cuadro tarifario vigente desde el 1° de mayo —enfocado en el aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD)— duplica los costos fijos. Para una panadería, la electricidad no es un confort, es un insumo industrial continuo (cámaras de frío, fermentación, maquinarias, hornos, etc).

​El peaje del flete: Cada aumento de combustible en el NEA impacta de inmediato en la logística, encareciendo de forma encubierta la bolsa de harina de 25 kg y 0tras materias primas que llegan a nuestra provincia”.

​El mostrador tiene un límite social

​”Las panaderías chaqueñas están absorbiendo el impacto inflacionario desfinanciándose a corto plazo. No se puede trasladar este esquema de costos al precio del pan. Hacerlo significaría dejar el mostrador vacío. Las más perjudicadas son las panaderías chicas, que dependen de cuentas corrientes mayoristas a muy corto plazo (menos de 30 días) y ya no tienen margen de soga”, indicaron.

​Elevaron un petitorio urgente al gobierno provincial, ante esta situación insostenible.Solicitaron una convocatoria inmediata a los Ministerios de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible para instrumentar:

​Mesa de Crisis Sectorial.

​​Líneas de Capital de Trabajo y Refinanciación blanda a través del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) para evitar la rotura de la cadena de pagos.

“Por todo lo antes expuesto, nuestros productos tendrán un incremento de un 5 y 6 %, valores que no podrán seguir manteniéndose, de continuar esta constante escalada en las materias primas y otros”, concluyeron en el comunicado.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día