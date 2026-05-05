La foto se dio en medio del ruido generado por la declaración del contratista Tabar en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

La foto, en la que se ve a Milei junto a Adorni, se da a pocas horas de la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó ante la Justicia que el funcionario nacional le pagó 245 dólares en efectivo por las remodelaciones en el country Indio Cuá.

La presentación de Tabar fue en el marco del expediente que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, bajo la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. Investigan el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

Del encuentro en la Casa de Gobierno también participaron el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn; el Presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el Canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La declaración de Tabar

Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.

Fuente y fotos: NA