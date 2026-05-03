Una joven oriunda de Los Frentones, falleció anoche en el Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde había sido derivada de urgencia tras sufrir un accidente de tránsito en zona rural cercana a esa localidad. El vehículo en el cual circulaba junto a un hombre, volcó a 20 kilómetros de esa localidad.

Al llegar al lugar los uniformados constataron que un automóvil había volcado, hecho que habría ocurrido ya en horas de la tarde. Los uniformados fueron hacia el Hospital local, donde el Médico de guardia informó que a las 18.30 horas ingresó la paciente Natalia Jaime, de 19 años de edad, diagnosticando "politraumatismo cráneo encefálico, tórax y abdomen. También ingresó al nosocomio un hombre con el mismo cuadro.

Minutos después ambos pacientes fueron derivados de urgencia al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña. El Fiscal en turno dispuso se realice el Acta de Constatación para determinar posibles causas del siniestro.

Más tarde, desde el nosocomio saenzpeñense informaron que por la gravedad de las heridas, la paciente había fallecido. El Fiscal en turno dispuso la intervención de la División Criminalística Charata en el lugar del accidente, donde los efectivos establecieron que el vehículo volcado había sido retirado del lugar, y trasladado hacia el establecimiento “La Emilia”, ubicado a 8 kilómetros de allí.

Se pudo establecer que el automóvil es un Chevrolet Onix LTZ. En el lugar se hallaba presente la madre del conductor al momento del accidente, tratándose de un joven de 27 años, también domiciliado en Los Frentones. La mujer informó a la Policía que el accidente habría ocurrido a las 16.00 horas de ayer, y que los heridos habían sido trasladados en vehículo particular al Hospital local, no dando aviso a la Policía.

En ambos lugares se labró Acta de Constatación y personal de Criminalística realizó trabajo pertinente. En esas circunstancias el Fiscal en turno dispuso la entrega del automóvil a la madre del conductor mientras que restos de Natalia Jaime sean entregados a sus familiares para los fines póstumos. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. César Collado, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito fatal".

Periodismo365