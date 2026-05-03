En el marco de un operativo preventivo realizado en Sáenz Peña, personal policial secuestró dos vehículos y una motocicleta que presentaban adulteraciones en numeraciones de motor y chasis, además de documentación apócrifa.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio Loma Linda, sobre avenida Papa Francisco, tras tareas investigativas iniciadas a partir de información reservada sobre la presencia de rodados de dudosa procedencia.
Durante la verificación realizada por personal especializado, se constató que un automóvil Volkswagen Nivus, una camioneta Nissan Frontier y una motocicleta Yamaha MT03 presentaban irregularidades en sus numeraciones identificatorias.
Asimismo, se secuestraron dos cédulas automotor apócrifas. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, los rodados fueron secuestrados y un hombre de 36 años fue notificado de actuaciones por “Supuesto Encubrimiento”.
Periodismo365